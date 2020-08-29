የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ የማኅረሰብ አገልግሎት ለማጠናከር እየሰራ ነው

አሶሳ፣ ነሐሴ 23 /2012 (ኢዜአ) የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ለአካባቢው ማኅበረሰብ የሚሰጠውን አገልግሎት አጠናክሮ ለማስቀጠል እየሰራ መሆኑን ገለጸ።
ዩኒቨርሲቲው ግማሽ ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ ለተቸገሩ ወገኖች በአጭር ጊዜ ውስጥ አስገንብቶ የሚያስረክባቸው የመኖሪያ ቤቶች ሥራ ትናንት አስጀምሯል።
የዩኒቨርሲቲው ኅልውና በዙሪያው የሚገኘው ማኅበረሰብ መሆኑን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ከማል አብዱራሂም በወቅቱ ገልጸዋል።
ኅብረተሰቡ የዩኒቨርሲቲውን ደህንት እንደሚጠብቅ አመልክተው ከተቋሙ የመጠጥ ውኃና ሌሎችን አገልግሎቶች እንደሚያገኝ ተናግረዋል።
ይህንን በጎ ተግባርና ግንኙነት ለማስቀጠል ከምርምር ሥራዎች ባሻገር የማኅበረሰብ አገልግሎት መጠናከሩን አስረድተዋል።
በዙሪያው ለሚገኙ የገጠር ቀበሌዎች እየሰጠ ከሚገኘው አገልግሎት፤ ለተመረጡ ችግረኛ ወገኖች መኖሪያ ቤት እንዲሁም የመንገድና ድልድይ ግንባታዎች እንደሚገኙበት ጠቁመዋል።
ለቤቶቹ ግንባታ ዩኒቨርሲቲው 500 ሺህ ብር መመደቡን አመልክተው በመጀመሪያው ዙር በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ስድስት አባወራዎች ተጠቃሚ እንደሚሆኑና ቀጣይነት እንዳለውም አስታውቀዋል።
እንዲሁም ከአንድ ሺህ 500 ለሚበልጡ የችግረኛ ቤተሰብ ሕፃናት የትምህርት ቁሳቁስ ዩኒቨርሲቲው በድጋፍ ማዘጋጀቱንም ጠቁመዋል።
ለዚህም የደንብ ልብስን ጨምሮ ለተለያዩ የትምህርት ቁሳቁሶች አንድ ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ወጪ መደረጉን ገልጸዋል።
በአሶሳ ከተማ ደግሞ የትራፊከ አደጋ በሚበዛባቸው ቦታዎች የትራፊክ መብራቶችን በመትከል ነዋሪውን ከአደጋ ለመጠበቅ እንዲያግዝ ለማድረግ ተሰናድተናል ብለዋል።
የአካባቢውን ማኅበረሰብ ከኮሮና ቫይረስ ለመጠበቅ ከ10 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የተደረጉትን የድጋፍና እንክብካቤ ሥራዎችንም ዶክተር ከማል አስታውሰዋል።
በዩኒቨርሲቲው የመኖሪያ ቤት ግንባታ ከተጀመረላቸው መካከል በአሶሳ ወረዳ የአጉሻ ቀበሌ ነዋሪና የሰባት ልጆች አባት አቶ ጅመህድኒን ራምታላህ አንዱ ናቸው።
በደረሰባቸው ድንገተኛ አደጋ ላለፉት 35 ዓመታት አካል ጉዳተኞ በመሆናቸው ልጆቻቸውን ማስተማር እንዳልቻሉ ጠቅሰው አሁን በዩኒቨርሲቲው እየተደረገላቸው ላለው ድጋፍ ምሥጋና አቅርበዋል።
ከአምስት ልጆቻቸው ጋር ሸራ ወጥረው በአሶሳ ከተማ የሚኖሩት ወይዘሮ ሩቅያ ዑመር በበኩላቸው እየተነባላቸው የሚገኘው መኖሪያ ቤት ቤተሰቦቻቸው በየክረምቱ ከሚያጋጥማቸው አስቸጋሪ ሕይወት ለመላቀቅ እንደሚረዳቸው ተስፋ ማድረጋቸውን ተናግረዋል።