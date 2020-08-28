የአዲስ አበባ ነዋሪዎችን የሚያስተሳስሩ በጎ አድራጎት ስራዎችን በአዲሱ አመት አጠናክረን መቀጠል አለብን

አዲስ አበባ ነሐሴ 22/2012 ዓም (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ነዋሪዎችን የሚያስተሳስሩ በጎ አድራጎት ሰራዎችን በአዲሱ አመት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ምክትል ከንቲባ አዳነች አበቤቤ ጥሪ አቀረቡ።
ምክትል ከንቲባዋ በአዲስ አበባ ከሚኖሩ የስፖርት፣ የስነ ጥበብና የመገናኛ ብዙሃን ማህበረሰቦች ጋር ተወያይተዋል።
ውይይቱ በጷጉሜ 5 ቀናት የከተማዋ ነዋሪዎች በሙያቸው፣ በእውቀታቸውና በገንዘባቸው እርስ በርስ የሚያስተሳስሩ የበጎ አድራጎት ስራዎችን እንዲሰሩ ያለመ ነው።
በዚህም የጷጉሜ ቀናት በይቅርታ፣ በአብሮነት፣ በአምባሳደርነትና በምስጋናና በብሩህ ተስፋ ስያሜ በመሰየም የተለያዩ ተግባራት የሚጀመሩበትና በአዲሱ አመት ተጠናክረው የሚቀጥሉበትን ሁኔታ ለመፍጠር ከመግባባት ላይ ደርሰዋል።
በዚህ የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ ከአሁን በፊት የተጀመረውን የተማሪዎች ምገባና የደንብ ልብስ አቅርቦት ላይ ጫማና ፖርሳ የማሟላትና የተቸገሩ ሌሎች ወገኖችን የመርዳት ተግባራትም የተካተተ ነው።
ይህ ተግባር በአዲስ አበባ ላይ ብቻ ታጥሮ የሚቀር ሳይሆን በአገሪቱም መስፋት የሚችል መሆኑን የተናገሩት ምክትል ከንቲባዋ፤ በገንዘብ ከሚደረገው ድጋፍ ባሻገር የከተማዋን አብሮነትና አንድነት የማጠናከር ስራ በነዋሪዎች መሰራት እንዳለበት ጠቁመዋል።
ስራው የከተማዋን ነዋሪ በመከፋፈል የራሳቸውን ጥቅም ለማግኘት የሚጥሩ አካላትን ተግባር ለመመከትም የሚያስችል ነው ሲሉም ተናግረዋል።
ከዚህ በተጨማሪም ማህበረሰቡ እርስ በርሱ በገንዘብና በሃሳብ እንዲረዳዳ ማድረጉ አንዱ በሌላው ላይ ፍቅር እንዲያድርበት የሚያደርግ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
በተለይም በባለሃብቱ የሚደረጉ ድጋፎች በአዲስ አበባ ተሰርተው ያሉና የሚሰሩ ኢንቨስትመንቶች ሁሉም የኔ ብሎ እንዲጠብቃቸውና እንዲንከባከባቸው የሚያደርግ መሆኑን ተናግረዋል።
የውይይቱ ተሳታፊዎች የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታ ማጣትና የጃንሜዳ ገበያ መሆን ጉዳይ፣ የአዲስ አበባ ወጣቶች ተጠቃሚነት ጉዳይና የስነ ጥበብ መዝናኛ ቦታ ጥያቄዎችም ተነስተዋል።
የተነሱት ጥያቄዎች አግባብ መሆናቸውን የተናገሩት ምክትል ከንቲባዋ አዲስ አመት እንደገባ በየዘርፉ ሰፊ ውይይት እንደሚደረግና ችግሮቹን ለመፍታት አስፈላጊው ውሳኔ ላይ እንደሚደረስ ተናግረዋል።
ምክትል ከንቲባዋ ጥያቄዎቹ አቅም በሚችለው መልኩ ደረጃ በደረጃ እንደሚፈቱ ቃል ገብተዋል።