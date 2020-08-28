በኦሮሚያ ክልል ከ300ሺህ ሔክታር መሬት በላይ በመስኖ ስንዴ ሊለማ ነው

አዳማ (ኢዜአ) ነሐሴ 22/2012 በኦሮሚያ ክልል ደረጃ በተያዘው በጀት ዓመት ከ300 ሺህ ሔክታር በላይ ስንዴ በመስኖ ለማልማት መታቀዱን የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ገለጹ።
በክልሉ ደረጃ በመስኖ ስንዴ የተሻለ ተሞክሮ ላላቸው ዞኖችና አካባቢዎችም እውቅና ተሰጥቷል።
በአዳማ ከተማ በተከናወነው በዚህ ስነስርዓት ላይ የክልሉ ፕሬዝዳንት እንደተናገሩት ክልሉንም ሆነ ሃገሪቱን ከድህነት ለማውጣት ስንዴን ከዝናብ ጥገኝነት በማላቀቅ በመስኖ ማልማት ተገቢ ነው።
በክልሉ በ300ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ከ15 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለማግኘት መታቀዱን ገልጸው በዚህ ስራ ላይም ሁሉም የክልሉ ዞኖች እንደሚሳተፉ ተናግረዋል።
በስፍራው የተገኙት የግብርና ሚኒስትር አቶ ኡመር ሁሴን በበኩላቸው እንደተናገሩት የፌዴራል መንግስት በመስኖ የስንዴ ልማት የታየውን ተሞክሮ በዘንድሮው ዓመትም ሰፋ አድርጎ ለመድገም ሁሉን አቀፍ ዝግጅት ተደርጓል።
በኦሮሚያ ክልል ለማልማት የተያዘው የስንዴ መስኖ ልማት የሃገሪቷን እቅድ ሙሉ በሙሉ ሊሸፍን እንደሚችል የተናገሩት አቶ ኡመር ለዚህም መንግስት መካናይዜሽንን ጨምሮ ሌሎች የግብዓት አቅርቦቶች ድጋፍ እንደሚሰጥ ጠቁመዋል።
በመስኖ ስንዴ ልማት ተሳትፈው ከአንድ እስከ ሶስት ደረጃ የሚይዙ ወረዳዎች እያንዳንዳቸው ሽልማት እንደሚሰጣቸውም ተናግረዋል።
የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ዳባ ደበሌ ባለፈው የበጀት ዓመት በክልሉ ደረጃ በ30ሺህ ሔክታር መሬት ላይ ስንዴ መልማቱን ገልጸው በዚህም ከ264 ሺህ ኩንታል በላይ መገኘቱን ተናግረዋል።
በክልሉ በዘንድሮው ዓመት በ300ሺ ሄክታር መሬት ላይ ስንዴ በማልማት ክልሉ በበጀት እራሱን እንዲችልና ከውጭ የሚገባውን ስንዴ ለማስቀረት እንደሚሰራም ተናግረዋል።
ሃገሪቷ ስንዴ ከውጭ ለማስገባት ከ700ሚሊዮን ብር በላይ እንደምታወጣ ተናግረው ይሄንን በኦሮሚያ ክልል ብቻ በሚመረተው ለመሸፈን እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል።
ለዚህም የመካናይዜሽን በተለይም የእርሻ ትራክተር፣የአፈር ማዳበሪያ እና ሌሎችንም ግብዓቶች አቅርቦት ለማሟላት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በክልሉ 16 ዞኖች ዘንድሮ ስንዴ በመከር መልማቱን ጠቅሰው በተያዘው በጀት ዓመት በሁሉም ዞኖች ለማልማት ዝግጅት መደረጉን ተናግረዋል።
ዘንድሮ የተገኘው ተሞክሮ በሔክታር በአማካኝ ከ40 ኩንታል በላይ የነበረውን ወደ 50 ኩንታል በማሳደግ አጠቃላይ ምርቱን ከፍ ለማድረግ መታቀዱንም ጠቅሰዋል።
በእለቱ በተሻለ ተሳትፏቸው የተለዩ የጅማ የአርሲና የቡሾፍቱ አካባቢዎች የተሽከርካሪና የውሃ መሳቢያ ሞተር ሽልማት ተበርክቶላቸዋል።