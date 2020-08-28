የሚኒስቴሩ አመራሮችና ሠራተኞች ‘‘ገበታ ለሀገር” ጥሪ የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለመስጠት ቃል ገቡ

አዲስ አበባ ነሐሴ 22 ቀን 2012 (ኢዜአ) የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አመራሮችና ሠራተኞች ‘‘ገበታ ለሀገር” ጥሪን በመቀበል የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለመስጠት ቃል ገቡ።
የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አመራሮችና ሰራተኞቹ የአንድ ወር ደሞዛቸውን ለመስጠት የወሰኑት የ2012 አፈጻጸምና በ2013 ዓመት ዕቅድ ላይ ዛሬ ሲወያዩ ነው።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ የሚኒስቴሩ አመራሮችና ሠራተኞች የሸገርን የማስዋብ ፕሮጀክትን በአገር ደረጃ ለማሳካት በማሰብ ለመለገስ ቃል መግባታቸውን አስታውቀዋል።
ሸገርን የማስዋብ ፕሮጀክት ” በትንሹ በማሰብ በትልቁ መጨረስ እንደምንችል ያሳየንበት ነው” ብለዋል።
ሚኒስቴሩ ፕሮጀክቶችን በገንዘብ ከመደገፍ ባለፈ ሙያዊ እገዛ እንደሚያደርግ አስረድቷል።
በሚኒስቴሩ፣ በተጠሪ ተቋማትና 45 ዩኒቨርሲቲዎችን እስከ 50 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ መታቀዱን ዶክተር ሳሙኤል ተናግረዋል።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ በበኩላቸው፣ የዓለም ሥልጣኔ መነሻ ኢትዮጵያ መሆኗን ገልጸው፣ ሀብት በማሰባሰብና ጠንክሮ በመሥራት ኢኮኖሚያችንን አሳድገን አገራችንን ወደ ቀደመው ታሪኳ እንመልሳታለን ብለዋል።
ከሚኒስቴርሐሳብ ማፍለቅና ማዳበር በሌሎች ሰዎች ውስጥ ያለን ሐሳብ እንዲወጣና ሀብት ወደሚያመጣ ፕሮጀክት ለመለወጥ መሥራትና መደገፍ እንደሚገባ ገልጸዋል፡፡
ፕሮጀክቱ በአማራ ክልል ጎርጎራ፣ በኦሮሚያ ወንጪና በደቡብ ክልል ኮይሻ ተግባራዊ ይደረጋል፡፡
የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትን ጨምሮ የተቋማት አመራሮችና ሠራተኞች ፕሮጀክቱን ለመደገፍ ቃል በመግባት ላይ ናቸው።