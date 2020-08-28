ኢትዮጵያ 2012 በጀት ዓመት 142 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር ብድርና እርዳታ አግኝታለች – ሚኒስቴሩ

አዲስ አበባ ነሐሴ 22/2012 ዓ/ም (ኢዜአ) ኢትዮጵያ በ2012 በጀት ዓመት 142 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር ብድርና እርዳታ ማግኘቷን የገንዘብ ሚኒስቴር አስታወቀ።
በኢትዮጵያ የፕሮጀክቶች አፈፃፀም አቅም መጎልበት ከውጭ የሚገኘውን የብድርና እርዳታ ገንዘብ መጠን እንዳሳደገው ተገልጿል።
የገንዘብ ሚኒስቴር በ2012 በጀት ዓመት ከበይነ መንግስታትና ከመንግስታት ትብብር የተገኘውንና ፈሰስ የተደረገውን የውጭ ሀብት በተመለከተ ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል።
የሚኒስቴሩ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ሃጂ ኢብሳ እንዳሉት ኢትዮጵያ ከውጭ ምንጮች የምታገኘው ብድርና እርዳታ እያደገ መጥቷል።
በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከበይነ መንግስታትና ከመንግስታት ትብብር 106 ነጥብ 8 ቢሊዮን የተገኘ ሲሆን፤ከዚሀም ውስጥ በብድር 37 ነጥብ 38 ቢሊዮን ብር፤ በእርዳታ ደግሞ 69 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር መገኘቱንን ገልጸዋል።
የውጭ ሃብት ፍሰት በ2009 በጀት ዓመት ከነበረው 78 ነጥብ 8 ቢሊዮን ብር በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ወደ 142 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር ማደጉን አቶ ሃጂ አመልክተዋል።
ኢትዮጵያ ከውጭ ምንጮች የሚገኘው የሃብት መጠን እየጨመረ ለመምጣቱ ምክንያት የተሻለ የፕሮጀክት አፈፃፀም ማስመዝገቧ መሆኑንም ጠቁመዋል።
በተጨማሪም ኢትዮጵያ ብድር የመመለስ አቅሟ እያደገ መምጣቱንም ገልጸዋል አቶ ሃጂ።
በዚህም በ2010 የጀት ዓመት ብድር ለመመለስ ተይዞ የነበረው 12 ቢሊዮን ብር ሲሆን፣ ለ2013 በጀት ዓመት ከ36 ቢሊዮን ብር በላይ ተበጅቷል ብለዋል።
በኢትዮጵያ በብድርና በድጋፍ የምታገኘው ገንዘብ እየጨመረ መምጣቱም በዚሁ ጊዜ ተገልጿል።