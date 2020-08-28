ባለሃብቱ የትምህርት ቁሳቁሶችን ለማሟላት የሚደረገውን ጥረት አንዲደግፍ ጥሪ ቀረበ

አዲስ አበባ ነሐሴ 22/2012 ዓም (ኢዜአ)ባለሃብቱ ለ2013 የትምህርት ዘመን ለተማሪዎች የመማሪያ ግብዓት ድጋፍ እንዲያደርግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጥሪ አቀረበ።
የትምህርት ግብዓቶቹ ጫማና ቦርሳን የሚያካትቱ ሲሆን 600 ሚሊዮን ብር ይፈጃል ተብሏል።
በኢትዮጵያ ከ26 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በቤታቸው እንዲቆዩ ተገደዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ከንግዱ ማህበረሰብ ባደረጉት ውይይት ላይ እንደገለጹት፤ ተማሪዎቹ ለአንድ ሴሚስተር በቤት መቆየታቸው የተለያየ ጫና እያሳደረባቸው ነው።
የተማሪዎቹን ደህንነት በጠበቀ መልኩ የመማር ማስተማሩ ሂደት እንዲቀጥል የከተማ አስተዳደሩ የተለያዩ ስራዎችን እያከናወነ እንደሆነ ገልጸዋል።
ይሁንና ከተማ አስተዳደሩ ብቻውን የሚያመጣው ውጤት ባለመኖሩ ባለሃብቱ ለመማር ማስተማር ስራው የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።
በከተማዋ የሚከናወነው የተማሪዎች ምገባና ለተማሪዎች የትምህርት ግብዓት ማሟያ 2 ነጥብ 3 ቢሊዮን ብር ያስፈልጋል ተብሏል።
ከዚህ ውስጥ 1 ነጥብ 7 ቢሊዮን ብር በመንግስት የሚሸፈን ሲሆን ቀሪው 600 ሚሊዮን ብር ደግሞ ከበጎ ፈቃደኛ ባለሃብቶች የሚሰበሰብ ይሆናል።
ባለፉት ሁለት ዓመታት በከተማዋ የተጀመሩ የተማሪዎች ምገባና የቁሳቁስ ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የተናገሩት ወይዘሮ አዳነች፤ በ2013 የትምህርት ዘመን ባለሃብቶች ጫማና ቦርሳ ለማሟላት የሚደረገውን ጥረት ማገዝ እንዳለባቸውም አጽንኦት ሰጥተዋል።
አዲስ አበባ የመረዳዳት፣ የአብሮነትና የመቻቻል ተምሳሌት መሆኗን የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ጫና በጋራ ለመቋቋም የታየው ትብብር ለተማሪዎች ምገባ በሚደረገው ድጋፍ እንዲቀጥል ወይዘሮ አዳነች ጠይቀዋል።
በመሆኑም ነዋሪው ካለው ቀንሶ ለአቅመ ደካሞች እንዲያካል ጥሪ አቅርበዋል።
”በተለይ ባለሃብቶች በጳጉሜ ወር ከአቅመ ደካሞች ጋር በማሳለፍ አዲስ ተስፋ ማብሰር አለባቸው” ብለዋል።
የውይይቱ ተሳታፊ ባለሃብቶች ለከተማዋ ሁለንተናዊ ዕድገት የሚጠበቅባቸውን አስተዋጽኦ እንደሚወጡ አረጋግጠዋል።
በምክትል ከንቲባ ማእረግ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ጃንጥራር አባይ በበኩላቸው የቁሳቁስ ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ግልጽነትና ተጠያቂነት እንዲኖር የሚያስችል መድረክ ወደፊት የሚፈጠርበት ሁኔታ እንደሚኖር ጠቁመዋል።
የከተማ አስተዳደሩ የጳጉሜ ወርን በተለያዩ ዝግጅቶች በማክበር የነዋሪዎችን አብሮነት ለማጠናከር ዕቅድ የያዘ ሲሆን፤ ጳጉሜ 1 የይቅርታ፣ ጳጉሜ 2 የአብሮነት፣ ጳጉሜ 3 የአምባሳደርነት፣ ጳጉሜ 4 የምስጋና እና ጳጉሜ 5 የብሩህ ተስፋ ብስራት ቀን ተብለው በተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎች እንደሚከበሩ ታውቋል።