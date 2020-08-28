በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የአምስት ዓመት የትምህርት ስትራቴጂክ እቅድ ተዘጋጀ

አሶሳ ነሐሴ 22 / 2012( ኢዜአ) ፡-በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ትምህርት ዘርፍ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብና ሀገራዊ አንድነትን ለማጠናከር የሚያግዝ ረቂቅ ስትራቴጂክ እቅድ ተዘጋጀ፡፡
በእቅዱ ዙሪያ በአሶሳ ከተማ የውይይት መድረክ ተካሂዷል፡፡
ከ2013 እስከ 2017 ዓ.ም. ተግባራዊ በሚደረገው ረቂቅ ስትራቴጂክ እቅድ ያቀረቡት በክልሉ ትምህርት ቢሮ የሚገኙ አራት የተለያዩ የስራ ዘርፎች ኃላፊዎች እና ባለሙያዎች ናቸው፡፡
እቅዱን ካቀረቡት መካከል በቢሮው የትምህርት ውጤታማነት አሰራር ስርዓት ዩኒት አስተባባሪ አቶ ሃብተወልድ ተስፋዬ እንደገለጹት ረቂቅ ስትራቴጂክ እቅዱ ሃገር አቀፉን የትምህርት ፍኖተ ካርታ፣ የትምህርት ፖሊሲ እና የትምህርት ህጎችን መሠረት ያደረገ ነው፡፡
ያለፉት ዓመታት የክልሉ ትምህርት ዘርፉ አፈጻጸም ተሞክሮም ተወስዶበታል ብለዋል፡፡
የረቂቅ ስትራቴጂክ እቅዱ ዓላማ በየደረጃው የሚገኙ ባለድርሻ አካላት ተሳትፎ በማሳደግ በሃገር አቀፍ ብሎም በዓለም ተወዳዳሪ የሆኑ ተማሪዎችን ማፍራት እንደሆነ አስረድተዋል፡፡
የትምህርት ተቋማትም ተማሪዎች በልዩነቶቻቸው ተከባብረው ብሔራዊ አንድንነታቸው እንዲያጠናክሩ ሚና መጫወትም ሌላው የረቂቅ እቅዱ ዓላማ እንደሆነ አብራርተዋል፡፡
ዓላማውን ከግብ ለማድረስ በረቂቅ ስትራቴጂክ እቅዱ የሃገር አንድነት እና ብዝሃነት፣ የትምህርት ጥራት እና ተገቢነት፣ የትምህርት ሽፋን እና ብቃት፣ የወጣቶች እና ጎልማሶች መደበኛ ያልሆነ ትምህርት፣ የአጠቃላይ ትምህርት ማረጋገጫ እና የትምህርት አስተዳደር እና ተጠያቂነት መርሃ ግብሮች ተነድፈዋል ብለዋል፡፡
ከ18 ነጥብ ሰባት ቢሊዮን ብር በላይ መነሻ የበጀት ፍላጎት ማሳያ ዝርዝር በረቂቅ እቅዱ ተመልክቷል፡፡
ለአፈጻጸሙ ውጤታማነት ውጤት ተኮር የክትትል እና ግምገማ ስርዓት የተካተተ ሲሆን አቅምን በማጎልበት ተጠያቂነት ማስፈን በእቅዱ ተጠቁሟል፡፡
የውይይቱ ተሳታዎች በሰጡት አስተያየት የአፍ መፍቻ ቋንቋ በሁሉም ብሄረሰቦች ማስጀመር እና የልዩ ፍላጎት ትምህርት ጉዳይ ትኩረት እንደሚሻ ተናግረዋል፡፡
በመንግስት ውስን በጀት እቅዱን ማስፈጸም አስቸጋሪ ሊሆን እንደሚችል የተገለጸ ሲሆን ህብረተሰቡን እና መንግስታዊ ያልሆኑ አካላትን በሚገባ ማሳተፍ እንደሚጠበቅም ተጠቅሷል።
በተለይም አመራሩ የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ ከመቼውም ጊዜ በላይ በቁርጥኝነት መስራት እንዳለበት ተጠቁመሟል፡፡
የውይይት መድረኩን የመሩት አካላት በተሳታፊዎቹ የተሰጡ አስተያየት በግብዓትነት በመጠቀም ውጤታማ ለማድረግ ጥረት እንደሚደረግ ገልጸዋል።
የትምህርት ስትራቴጂክ እቅዱ ከዳበረ በኋላ በክልሉ ካቤኒ ጸድቆ ከሚቀጥለው ዓመት ጀምሮ ወደ ተግባር እንደሚገባ ተመልክቷል።