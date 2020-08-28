የጎርፍ አደጋን ለመቅረፍ በተፋሰስ ልማት ስራዎች ላይ ትኩረት ሊደረግ ይገባል

አዲስ አበባ፣ ነሀሴ 22/2012 ( ኢዜአ) የጎርፍ አደጋን በዘላቂነት ለመቅረፍ በተፋሰስ ልማት ስራዎች ላይ ትኩረት እንዲደረግ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አሳሰቡ።
በጎርፍ በተጎዱ አካባቢዎች ተላላፊ በሽታዎች እንዳይከሰቱ ከወዲሁ ጥንቃቄ እንዲደረግም መመሪያ ሰጥተዋል።
ብሔራዊ የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት አገራዊ አስተባባሪ ምክር ቤት ዛሬ ውይይት አካሂዷል።
በመድረኩም በኢትዮጵያ የተከሰቱ የጎርፍ አደጋዎችና የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ምላሸ በሚመለከት ሪፖርት ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል።
በኢትዮጵያ እየጣለ ባለው ከባድ ዝናብ ምክንያት ግድቦችና ወንዞች ከፍተኛ የውሃ መጠን መያዛቸው በዚሁ ወቅት ተገልጿል።
በአዋሽ፣ ኦሞና አባይ ተፋሰሶች የሚኖሩ ዜጎች በዚሁ ምክንያት ለጎርፍ አደጋ መጋለጣቸው የተጠቀሰ ሲሆን፤ ”አስቀድሞ በተደረገ የመከላከል ስራ ሊደርስ የነበረውን አደጋ መቀነስ ተችሏል” ተብሏል።
ለአብነትም የክረምቱ ከባድ ጎርፍ ሁለት ሚሊዮን ዜጎችን አደጋ ላይ የመጣል አቅም ቢኖረውም፤ አሁን ላይ በጎርፍ ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች ቁጥር 170 ሺህ ገደማ መሆኑ ነው የተጠቆመው።
የምክር ቤቱ አባላት በውይይቱ ወቅት የጎርፍ አደጋን በዘላቂነት መከላከል የሚያስችሉ ተግባራት በትኩረት መሰራት እንዳለባቸው ሃሳብ አንስተዋል።
”ድንገት ለሚከሰት ጎርፍ ምላሽ ስራ የሚሆን የሎጂስቲክ ስርዓት ሊበጅ ይገባል” ሲሉም ጠቁመዋል።
የቅድመ ማስጠንቀቅ ስራዎች ተቋማዊ መሆን እንዳለባቸውና የዝናብ መጠን ሲጨምር ብቻ ሳይሆን ተከታታይነት ባለው መልኩ ግድቦች አካባቢ ስራዎች እንዲሰሩ አባላቱ ሃሳብ ሰጥተዋል።
የብሔራዊ የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት አገራዊ ምክር ቤት ሰብሳቢ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ተፈጥሯዊ አደጋዎች መከሰት አይቀሬ ሁነት መሆኑን ገልጸዋል።
”በመሆኑም ዋናው ትኩረታችን ጉዳቱን እንዴት እንከላከል በሚለው ጉዳይ ላይ ነው” ብለዋል።
ከዚህ አንጻር የጎርፍ አደጋን በዘላቂነት መከላከል የሚቻለው የተፋሰስ ልማት ስራዎች ላይ ትኩረት በመስጠት መሆኑን ነው ያብራሩት።
በተለይ ከላይኛው የወንዞች ተፋሰስ የሚጀምር የተፋሰስ ልማትና የወንዝ ዳርቻዎች ጥበቃ ልዩ ትኩረት እንዲሰጠው አሳስበዋል።
በየዓመቱ ተመሳሳይ ምላሽ በመስጠት ችግሩን በዘላቂነት መፍታት እንደማይቻል በመጠቆም።
በጎርፍ አደጋ የተጎዱ ዜጎችን ከመደገፍ ጎን ለጎን በቅርቡ በተከሰተው ግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ ወገኖችን ማቋቋም እንደሚገባም አሳስበዋል።
ከዚህ አንጻር ብሔራዊ የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን ችግሩ ከተከሰተባቸው አካባቢ አመራሮች ጋር በቅንጅት እንዲሰራም መመሪያ ሰጥተዋል።
በአሁኑ ወቅት በጎርፍ የተጎዱ ዜጎችን ህይወት መታደግ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑንም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል።
በጎርፍ የተጎዱ አካባቢዎች ካላቸው የአየር ጠባይ አንጻር ተላላፊ በሽታዎች እንዳይከሰቱ ከወዲሁ ጥንቃቄ እንዲደረግም ነው ያሳሰቡት።
እስካሁን ባለው ሂደት ችግሩ ከተከሰተ በኋላ አደጋውን ለመቀነስ የተከናወኑ ተግባራት አበረታች መሆናቸውንም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል።