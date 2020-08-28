በወላይታ እና ጌዴኦ ዞኖች አዲስ አስተዳዳሪዎች ተሾሙ

ሶዶ /ዲላ ነሐሴ 22/2012 (ኢዜአ) የወላይታ እና ጌደኦ ዞኖች ምክር ቤቶች ዛሬ ባካሄዱት አስቸኳይ ጉባኤ አዲስ ዋና አስተዳዳሪዎችን ሾሙ።
የወላይታ ዞን አስተዳደሪ ሆነው የተሾሙት ዶክተር እንድርያስ ጌታ ሲሆኑ ተሿሚውን ለምክር ቤቱ ጉባኤ ያቀረበው የደቡብ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ነው።
የቀድሞ አመራር ለውጡን ለማደናቀፍ ከሚሰሩ አፍራሽ ኃይሎች ጋር በማበር እንደሚሰሩ በመረጋገጡ ከኃላፊነታቸው እንዲታገዱ መወሰኑን በጉባኤው ተገልጿል።
በምትካቸው አዲስ በምክር ቤቱ ጉባኤ የተሾሙት ዶክተር እንድርያስ በምክር ቤቱ ጉባኤ ፊት ቀርበው ቃለ መሀላ ፈጽመዋል።
ከክልል አደረጃጀት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጥያቄዎችን ህዝብን ባሳተፈና ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንደሚቀጥል የሚሰሩ መሆናቸውን ዶክተር እንድርያስ ባደረጉት ንግግር ገልጸዋል።
በተመሳሳይ የጌዴኦ ዞን ምክር ቤት ጉባኤ አቶ ሽፈራው ቦጋለን የዞኑ አስተዳዳሪ አድርጎ ሾሟል።
አቶ ሽፈራውን ለሹመት ያቀረባቸው የደቡብ ክልል ብልፅግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር አቶ ኃይለማርያም ተስፋዬ እንዳሉት በዞኑ የሰራ አፈጻጸም ተገምግሞ የአመራር ለውጥ መደረግ እንዳለበት በተደረሰው ስምምነት መሰረት ለሹመት ማቅረብ ተችሏል።
የቀድሞ የዞኑ አስተዳዳሪ በክልል ደረጃ ለሌላ ተልዕኮ በመታጨታቸው በአቶ ሽፈራው ቦጋለ እንዲተኩ መደረጉ ጠቅሰዋል።
የዞኑ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ የምስራች ገመዴ አዲሱ ተሻሚ የተጣለባቸውን የህዝብና የመንግስት ኃላፊነት በብቃትና በታማኝነት ለመወጣት ጥረት ማድረግ እንዳለባቸው አሳስበዋል።
በተለይ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ከመግታት ጎን ለጎን በዞኑ ያለውን ሰላም አጠናክረው ማስቀጠል እንደሚኖርባቸውም አመልክተዋል።