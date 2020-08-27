“ከጳጉሜን እስከ ጳጉሜን እንደርሳለን” አገር አቀፍ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ንቅናቄ ተዘጋጀ

አዲስ አበባ፣ ነሐሴ 21/2012 (ኢዜአ) “ከጳጉሜን እስከ ጳጉሜን እንደርሳለን” የተሰኘ አገር አቀፍ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ንቅናቄ መርሃግብር መዘጋጀቱን የትራንስፖርት ሚኒስቴር አስታወቀ።
በቸልተኝነት፣ ከተገቢው ፍጥነት በላይ በማሽከርከርና ተያያዥ ምክንያቶች የሚከሰተውን የትራፊክ አደጋና ጉዳት ለመቀነስ የኅብረተሰቡን ግንዛቤ ማዳበር የንቅናቄው ዓላማ መሆኑም ተገልጿል።
ንቅናቄው ለትራፊክ አደጋ የማይጋለጥ የመንገድ እንቅስቃሴ እንዲኖር በማድረግ ኅብረተሰቡን ወደ አዲሱ ዘመን በሰላም ማሸጋገርን መነሻ ማድረጉም ተጠቁሟል።
ዓላማውን ለማሳካት በጳጉሜን በአገር አቀፍ ደረጃ ሁሉንም ኅብረተሰብ የሚያሳትፍ የግንዛቤ መፍጠርና የቁጥጥር ሥራዎችን ለመከወን ታቅዷል።
በዚሁ መሠረት ጳጉሜን 1 የሳይክልና የእግረኞች ቀን፣ ጳጉሜን 2 የሲቪክ ማኅበረሰብ አካላትን ሚና ለማጎልበት የሚያስችል የእግር ጉዞና ውይይት፣ ጳጉሜን 3 የትራፊክ ፖሊሶች የሕግ ማስከበርና ግንዛቤ መፍጠሪያ ተግባር፣ ጳጉሜን 4 የሚዲያ አካላት ሚና በመንገድ ትራፊክ ደህንነት ዙሪያ፣ ጳጉሜን 5 ደግሞ የፍጥነት መገደቢያ አፈጻጸም በከፍተኛ አመራሮች የሚፈተሽባቸው ቀናት ይሆናሉ።
ዓመቱን ሙሉም የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ተግባራት ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተመላክቷል።
የተማሪዎች የመንገድ ደህንነት የጥያቄና መልስ እንዲሁም በአሽከርካሪዎችና በትራፊክ ፖሊሶች መካከል የሚደረጉ ውድድሮች፣ የሥነ ጽሑፍና የግንዛቤ ማዳበሪያ ሥራዎችም ከሚከናወኑ ተግባራት መካከል ናቸው።
የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ እንደገለጹት የመንገድ ደህንነት ሚኒስቴሩ ከሚያከናውናቸው ተግባራት ዋነኛው ነው።
የሕዝብ ቁጥርን ከዕለት ተዕለት እንቅስቃሴና የመጓጓዣ ፍላጎት ጋር ማመጣጠን የሚያስችል የመንገድ ትራንስፖርት አገልግሎትን የማዘመን፣ መሠረተ ልማትን የማሳደግና የመንገድ ትራፊክ ደህንነትን ማስጠበቅ በ10 ዓመት ዕቅድ መካተቱን ገልጸዋል።
የመንገድ ትራፊክ ደህንነትን ለማረጋገጥ ከሚሰጡ ትምህርቶች ባሻገር የመንገድ መሠረተ ልማቶችና የቁጥጥር ሥርዓቱን በቴክኖሎጂ ማስደገፍ እንደሚገኙበት ተናግረዋል።
በ2012 በጀት ዓመት የመንገድ ትራፊክ ደህንነትን ለማስጠበቅ ስለተከናወኑ ተግባራት ያወሱት ሚኒስትሯ “በጳጉሜን ስለ መንገድ ደህንነት እንነጋገር” በሚል መርህ የውይይት መድረክ፣ የተጎዱ ተሽከርካሪዎች ኤግዚቢሽንና የቪዲዮ መረጃዎች ለኅብረተሰቡ ተደራሽ መሆናቸውን ገልጸዋል።
የመንገድ ደህንነት ትምህርት በትምህርት ሥርዓት ውስጥ እንዲካተት መደረጉንና በ2014 ዓ.ም ትምህርቱ መሰጠት እንደሚጀምርም ጠቁመዋል።
የመንጃ ፈቃድ፣ የተሽከርካሪ ምርመራና የትራፊክ ቁጥጥር ሥርዓቱን ማዘመን በዓለም ባንክ በተገኘ 107 ሚሊዮን ዶላር ብድር በልዩ ትኩረት እየተሰሩ እንደሆነም አስታውቀዋል።
በመንገድ ደህንነት ላይ ያተኮሩ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽኖች እየተዘጋጁና በአገር አቀፍ ደረጃ የትራፊክ አደጋ መረጃ መሰብሰብና ማደራጀት የሚያስችሉ ሥራዎች እየተከናወኑ መሆኑንም ገልጸዋል።
ሚኒስትሯ መጪው አዲስ ዓመት የመንገድ ትራፊክ ደህንነት የሚጠበቅበት እንዲሆን ሁሉም የድርሻውን መወጣት እንዳለበት አስገንዝበዋል።