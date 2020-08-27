የሴቶች ኮከስ አባላት ለተፈናቀሉ ወገኖች ከ23 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ አደረጉ

ሐዋሳ፣ ነሐሴ 21/2012 (ኢዜአ) የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተመራጭ ሴቶች ኮከስ አባላት በምዕራብ አርሲ ዞን ተከስቶ በነበረው የፀጥታ ችግር ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች ከ23 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምግብና ቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ።
ድጋፉን ለሻሸመኔ ከተማና ለዞኑ መስተዳድር አካላት ያስረከቡት የምክር ቤቱ ምክትል አፈ ጉባዔ ወይዘሮ ሽታዬ ምናለ ናቸው።
ድጋፉ ከተለያዩ ለጋሽ ድርጅቶችና ከመንግሥት ተቋማት ያሰባሰቧቸው ምግብ ነክ፣ የተለያዩ አልባሳትና ቁሳቁሶች ናቸው።
የምክር ቤቱ ምክትል አፈ ጉባዔ የተደረገው ድጋፍ ከደረሰው ጉዳት አንፃር አነስተኛ ቢሆንም ተጎጂዎችን ለማጽናናት በማሰብ ጭምር እንደመጡ ገልጸዋል።
አርቲስት ሀጫሉ የሁላችንም ወገንና የነፃነት ታጋይ ነበር፤ በአርቲስቱ ሞት ሁላችንም አዝነናል ብለዋል።
ሆኖም ይህንን ሽፋን በማድረግ ከሀገሪቱ ሕግና ባህል በተቃረነ መንገድ በንጹሃን ዜጎች ሕይወትና ንብረት ላይ የደረሰው ጉዳት እንደ ሀገር ያፈርንበት ነው ሲሉ ወይዘሮ ሽታዬ ገልጸዋል።
ሀገሪቱ ጉዳት እያስተናገደች እንድትኖር የሚፈልጉ የጥፋት ኃይሎች ሌት ተቀን አጀንዳ በመቅረጽ እየሰሩ በመሆኑ ሀገር ሰላም ሆና ተጨማሪ አዳዲስ የልማት ተግባራት ማከናወን እንዲቻል ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
በየደረጃው የሚገኙ የመንግሥት አካላት የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀድሞ ሰላማዊ ኑሯቸው እንዲመለሱ በማቋቋም አጋርነታቸውን በተግባር ማሳየት እንደሚጠበቅባቸውም ገልጸዋል።
መንግሥትም የሕግ የበላይነትን ለማረጋገጥ እያደረገ ያለውን ጥረት አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
የምዕራብ አርሲ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ከድር ኤሌሞ በበኩላቸው ለተደረገው ድጋፍ አመስግነው እስካሁን የተለያዩ አካላት ለተጎጂዎች እያሳዩ ያለው ሁለንተናዊ ድጋፍ በሕዝቦች መካከል ጠንካራ ወንድማማችነት የሚያመለክት መሆኑን ገልጸዋል።
አስተዳደሩ ተጎጂዎችን በዘላቂነት የሚቋቋሙበትን ሁኔታ ለማበጀት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየሰራ መሆኑን ጠቅሰው ጥፋተኞችን በሕግ ተጠያቂ የማድረጉ ሥራም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
ከተጎጂዎች መካከል የሻሸመኔ ከተማ ነዋሪ አቶ ፍቅረማርያም ጌቴ በሰጡት አስተያየት በወንድማማች ሕዝቦች መካከል ግጭት ለመቀስቀስ የሚጥሩ ኃይሎችን መንግሥት ሥርዓት ሊያሲዝልን ይገባል ብለዋል።
የገደብ አሳሳ ተፈናቃይ አቶ ታፈሰ ወርቁ በበኩላቸው አሁን ላይ በመንግሥትም ሆነ በአካባቢው ኅብረተሰብ እየተደረገላቸው ያለው ድጋፍ የሚያበረታታ መሆኑን ገልጸው ከመካከላቸው የተጎዳ ቤታቸው ተጠግኖ ወደ ቄያቸው የተመልሱ እንዳሉ ተናግረዋል።
በሁከቱ ጉዳት ያደረሱባቸው ግለሰቦች እየተለዩ በሕግ እንዲጠየቁ እየተደረገ ነው ያሉት አቶ ታፈሰ ሕዝቡም ከመንግሥት ጎን በመቆም አጥፊዎችን አጋልጦ እየሰጠ መሆኑን ገልጸዋል።
በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሴቶች ወጣቶችና ማኅበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ አበባ ዬሱፍ በሁሉም አካባቢዎች ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ድጋፍ ለማድረግ ተመራጭ ሴቶች ኮከስ አባላት ከተለያዩ አጋር አካላትና የመንግሥት ተቋማት ከ40 ሚሊዮን ብር በላይ ሀብት ማሰባሰባቸውን አስታውቀዋል።
ወይዘሮ ሽታዬ ከተፈናቃይ ተወካዮችና አካባቢው አስተዳደር አካላት ጋር ተወያይተዋል።