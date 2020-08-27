የወጣቱ ቀዳሚ አጀንዳ ዘላቂ ሰላምን ማረጋገጥ ነው – የደቡብ ኢትዮጵያ ወጣቶች ማኅበር

ሐዋሳ፣ ነሐሴ 21/2012 (ኢዜአ) ለሀገሪቱ የልማትና የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ እውን መሆን ወጣቶች የሰላምን አጀንዳ ቀዳሚ በማድረግ በተደራጀ አግባብ ሊታገሉ እንደሚገባ የደቡብ ኢትዮጵያ ወጣቶች ማኅበር አሳሰበ።
ጠንካራ የወጣቶች አደረጃጀት ለኢትዮጵያ ብልፅግና በሚል መርህ የደቡብ ኢትዮጵያ ወጣቶች ማኅበር 4ኛ ዙር 8ኛ መደበኛ ጉባዔ ዛሬ በሐዋሳ ከተማ መካሄድ ጀምሯል።
የማኅበሩ ፕሬዝዳንት ወጣት ተክሌ ቱኬ በጉባዔው መክፈቻ እንዳለው ማኅበሩ ከተቋቋመ ጀምሮ የወጣቶች ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ አበክሮ እየሰራ ይገኛል።
በዚህ ሂደት ውጤት ማስመዝገብ መቻሉን ገልጾ ከፍትሐዊነት አንፃር ጉድለት መኖሩን በክፍተት አንስቷል።
የሀገሪቱ መጻኢ ዕድል እውን እንዲሆን የወጣቱ ተሳትፎ የአንበሳውን ድርሻ መያዝ አለበት ያለው ፕሬዝዳንቱ “በተለይ ሰላምን በማደፍረስ የለውጥ ሂደቱን ለመቀልበስ የሚደረጉ ጥረቶችን ለማክሸፍ ጠንካራ ትግል ማድረግ ያስፈልጋል” ብሏል።
የክልሉ ሴቶች፣ሕፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ አስቴር ከፊታው በበኩላቸው ባለፉት ጊዜያት ወጣቶች በሀገሪቱ ልማትና ዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ በስፋት የሚሳተፉበትና የዜግነት ግዴታቸውን የሚወጡበት ሁኔታ ሳይፈጠርላቸው መቆየቱን ገልጸዋል።
አሁን ላይ የተጀመረው የለውጥ ሂደት ችግሩን ለመቅረፍና ለማካካስ የወጣቶች ብሔራዊ ፖሊሲ፣ ፓኬጅና የተለያዩ የአሠራር ማዕቀፎች ተዘጋጅቶ ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
“በገጠርም ሆነ በከተማ በፖለቲካውና በመንግሥት መዋቅር ውሰጥ የሕዝብ አደራ የሚሸከሙ ተስፋ ሰጪ ወጣት አመራሮች መታየት ጀምረዋል” ያሉት ኃላፊዋ በተለይ በኅብረት ሥራ ማኅበራት እንቅስቃሴና በቁጠባ ፈንድ በመታገዝ መሬት ተረክበው በግብርና ሥራ በርካታ ወጣቶች በመሰማራት የኢኮኖሚ ተጠቃሚ መሆን ጀምረዋል” ብለዋል።
ይህ ተግባር ልዩ ስትራቴጂ ተቀርጾለት የሚቀጥል ሲሆን ለመዝናኛ ማዕከላትም ግብዓት በማሟላትና በማጠናከር የሚነሱ ቅሬታዎችን ለመቅረፍ ትኩረት መሰጠቱን ጠቅሰዋል።
በሀገሪቱ የተጀመረው የለውጥና ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ የመገንባት ጉዞ እንዳይቀለበስ የወጣት አደረጃጀቶች ያላቸውን ዕውቀት፣ ጉልበትና ሀብት በማስተባበር በግንባር ቀደምትነት ተዋናይ እንዲሆኑ ጥሪ አቅርበዋል።
ወጣቶች ለሀገር ግንባታ ያላቸው ፋይዳ ከፍተኛ መሆኑን በመገንዘብና ለሰላም አጀንዳ ቅድሚያ በመስጠት ከሚገኘው ትሩፋትም ተጠቃሚ ለመሆን ጥረት እንዲያደርጉም ጠይቀዋል።
ጉባዔው በ2012 ዕቅድ አፈጻጸምና በቀጣይ ዓመት ዕቅድ ላይ በመወያየት አቅጣጫ ያስቀምጣል ተብሎ ይጠበቃል።