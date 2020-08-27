የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ሰራተኞች ለገበታ ለሀገር ፕሮጀክት የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለገሱ

አዲስ አበባ፣ ነሃሴ 21/2012(ኢዜአ) የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ሰራተኞችና የማኔጅመንት አባላት ለገበታ ለሀገር ፕሮጀክት የአንድ ወር ደመወዛቸውን ድጋፍ አደረጉ።
ጎርጎራ፣ ወንጪና ኮይሻ የሚለሙበት “ገበታ ለሀገር” የተሰኘ መርሃ ግብር በጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ አህመድ ነሐሴ 10 ቀን 2012 ይፋ መደረጉ የሚታወስ ነው።
የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን በሚያስተዳድራቸው በአዲስ አበባና በድሬዳዋ የሚገኙ ሰራተኞች እና የማኔጅመንት አባላት ለገበታ ለሀገር ፕሮጀክት የአንድ ወር የወር ደመዛቸውን ድጋፍ አድርገዋል።
ድጋፍ ያደረጉት የገንዘብ መጠን 10 ሚሊዮን ብር ገደማ እንደሆነ ተገልጿል።
የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ዋና ስራአስኪያጅ አቶ ረሻድ ከማል ሰራተኛው በፍላጎት ድጋፉን በማድረጉ መደሰታቸውን ገልጸዋል።
ድጋፉን ያደረጉት የኮርፖሬሽኑ ሰራተኞችና የማኔጅመንት አባላት የሀገር ልማት ያለ ህዝብ ተሳትፎ እንደማይረጋጥና ድጋፍ ያደረግነው በኢትዮጵያ ያለን ተስፋ በእጃችን መሆኑን በማመን ነው ብለዋል።
በቀጣይም ለገበታ ለሀገር ፕሮጀክት የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል።
የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን በመዲናዋ ለሚያስገነባው ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር ግንባታውን ከሚያከናውኑ የኮንስትራክሽን ተቋራጮች ጋር ባለፈው ሳምንት ስምምነት መፈራረሙ የሚታወስ ነው።
የመኖሪያ ቤቶቹ ግንባታ የሚከናወነው በአዲስ አበባ ገርጂ አካባቢ በሶስት ሄክታር መሬት ላይ ሲሆን በ18 ወራት ጊዜ ውስጥ ተገንብቶ የሚጠናቀቅ ሲሆን ሶስት ቢሊዮን ብር ወጪ የሚደረግበት እንደሆነ መገለጹ አይዘነጋም።