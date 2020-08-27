በሀገሪቱ የአሽከርካርና ተሽከርካሪ ሥርዓት ከመሠረቱ ለመለወጥና ለማዘመን እየተሰራ ነው

አዳማ፣ ነሐሴ 21/2012 (ኢዜአ) በሀገሪቱ የአሽከርካሪና ተሽከርካሪ ሥርዓት ከመሠረቱ ለመለወጥና ለማዘመን ከ107 ሚሊዮን ዶላር በላይ በጀት ተመድቦ እየተሰራ መሆኑን የፌዴራል ትራንስፖርት ባለሥልጣን አስታወቀ።
የመድህን ፈንድ ኤጄንሲና ባለሥልጣኑ በሦስተኛ ወገን መድህንና መንገድ ደህንነት ማረጋገጥ ሂደት ዙሪያ ዛሬ በአዳማ ከተማ ከባላድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሄደዋል።
የፌዴራል ትራንስፖርት ባለሥልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ምትኩ አስማረ በዚህ ወቅት አሳሳቢ እየሆነ የመጣውን የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ በአሽከርካርና ተሽከርካሪዎች ዙሪያ የሚታየውን ክፍተት ማስወገድ አለብን ብለዋል።
ለዚህም የአሽከርካሪዎች ሥልጠና ሥርዓት ከመሠረቱ መለወጥ፣ በተለይ ከተሽከርካሪ ግዥ ጀምሮ የቴክኒክ ብቃት ምርመራ፣ የሚመዘገቡበትና አገልግሎታቸው ሲያበቃ የሚወገዱበት ሥርዓት እንደሚዘረጋ ተናግረዋል።
ይህንን ለማዘመን ጭምር ከ107 ሚሊዮን ዶላር በላይ ተመድቦ እተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል።
የቅጣት ደረጃዎች በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በሀገር ደረጃ ወጥ ሆኖ አጥፊ አሽከርካሪዎችን ለመቆጣጣር ብሎም የሙያ ፍቃድ እስከ መንጠቅ ጭምር ተግባራዊ የሚደረግበት ሁሉን አቀፍ የአሽከርካሪና ተሽከርካሪ ሥርዓት ለውጥ እንደሚካሄድ ገልጸዋል።
ሌላው አሽከርካሪዎች አደጋ ከማድረሳቸው በፊት ለመቆጣጠርና ለመከላከል የሕግ ማዕቀፎችን ከማሻሻል ጀምሮ የፍጥነት መገደቢያ መሣሪያ በስፋት አገልግሎት ላይ እንደሚውል አቶ አስማረ አስረድተዋል።
ሥርዓቱ መልካም አሽከርካሪዎች ዕውቅና የሚያገኙበትና የሚበረታቱበት ከመሆኑም ባለፈ ሙያቸውን በየጊዜው የሚያበቁበት ትምህርት ጭምር የሚያገኙበት ነው ብለዋል።
የመድህን ፈንድ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ወርቅነሽ ብሩ በበኩላቸው የተሽከርካሪ አደጋን ለመቀነስና የመንገድ ደህንነትን ለማረጋገጥ በሀገሪቱ ሁሉም ተሽከርካሪዎች የሦስተኛ ወገን መድህን አባል ለማድረግ ከባለሥልጣኑ ጋር በትብብር እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ከባለድርሻ አካላት ጋር ተቀናጅተው ባከናወኑት ሥራ 228 ሺህ ተሽከርካሪዎች የሦስተኛ ወገን መድህን አባል ማድረግ መቻሉን አስታውቀዋል።
በተያዘው የሥራ ዘመን ደግሞ ከ300 ሺህ በላይ አዳዲስ ተሽከርካሪዎችን አባል እንዲሆኑ አቅደናል ብለዋል።
በዚህም ከተወካዮች ምክር ቤት ጀምሮ ትራንስፖርት ባለሥልጣን፣ በየደረጃው ያሉ የፌዴራልና የክልሎች ፖሊስ ኮሚሽን፣ ጤና ሚኒስቴር ጋር የጋራ ዕቅድ ተዘጋጅቶ ወደ ተግባር መገባቱንም አመልክተዋል።
የተጎጂዎች ካሣ ክፍያና ሕክምና አገልግሎት ሽፋን ለማሻሻል በተካሄደው ጥናት መሠረት ረቂቅ ሕግ እየተዘጋጀ መሆኑንም ወይዘሮ ወርቅነሽ አብራርተዋል።
በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የትራንስፖርት ዘርፍ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ካሚል አህመድ በተሽከርካሪ አደጋ የሚጎዱ ወገኖችን ለመታደግ የአሽከርካሪና ተሽከርካሪ ሥርዓት መለወጥ ወሳኝ ነው ብለዋል።
ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ ዘርፉን በማዘመን ሰው ገጭተው የሚያመልጡትን ለመያዝ፣ ተጎጂዎች ተገቢውን የካሣ ክፍያና ሕክምና አገለግሎት እንዲያገኙ ለማስቻል ወቅቱን ያገነዘበ አሰራርና የሕግ ማዕቀፍ አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል።
ለዘርፉ ሥራ ስኬታማነት ቋሚ ኮሚቴው ተገቢውን ድጋፍና ክትትል እንደሚያደርግ ገልጸዋል።