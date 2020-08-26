የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ምርምርና ማህበረሰብን መሰረት ያደረጉ ስራዎቹን ማጠናከር አለበት

ሚዛን ነሐሴ 20/2012 (ኢዜአ) የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ እያካሄዳቸው ያሉት የምርምርና ማህበረሰብን መሰረት ያደረጉ ስራዎችን አጠናክሮ ማስቀጠል እንዳለበት በሚኒስትር ማዕረግ የጠቅላይ ሚንስትሩ የማህበራዊ ዘርፍ አማካሪ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደማርያም ተናገሩ።
ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ ዘርፎች እያከናወናቸው ያሉት ተግባርት የፌዴራል መንግስት ስራ ኃላፊዎችና የዩኒቨርሲቲ ተወካዮች ገብኝተዋል፡፡
ፕሮፌሰር ሂሩት በዚህ ወቅት እንዳሉት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ራሳቸውን የህብረተሰብ ለውጥና ተጠቃሚነትን ማዕከል አድርገው መስራት ይኖርባቸዋል።
በዚህ ረገድ የቦንጋ ዩኒቨርሲቲም እያከናወናቸው ያሉት ተግባራት አበረታች መሆናቸውን ከጉበኝታቸው መረዳት እንደቻሉ ተናግረዋል።
ዩኒቨርሲቲው ከአካባቢው አስተዳደርና ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት እያከናወናቸው ያሉት የምርምርና ማህበረሰቡን መሰረት ያደረጉ የልማት ስራዎቹን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተናግረዋል።
ፕሮፌሰር ሂሩት በቀጣይም ዩኒቨርሲቲው ለላቀ ስኬት እንዲበቃ አስፈላጊው ድጋፍ ይደረግለታል ብለዋል፡፡
የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ጴጥሮስ ወልደጊዮርጊስ በበኩላቸው በአምስት ኮሌጆችና 26 የትምህርት ክፍሎች የሚያስምሯቸው ከ5ሺህ በላይ ተማሪዎች እንዳሏቸው ገልጸዋል።፡
ዩኒቨርሲቲው በአካባቢ ጥበቃ፤ እንስሳት ፣ ቡና፣ ማር፣ ቅመማ ቅመም ልማትና ሀገር በቀል ዕውቀቶች ላይ ሰፊ ጥናትና የምርምር ተግባራትን እያከናወነ እንደሚገኝም አስረድተዋል።
ከ128 ሺህ በላይ የተለያዩ የቡና ዝርያዎች ፣ መኖ ልማትና እንስሳት ሀብት ማሻሻል ላይ ምርምር እያደረጉ መሆኑን ዶክተር ዶክተር ጴጥሮስ አብራርተዋል።
በ15 ሄክታር ላይ ከ133 ሺህ በላይ በመጥፋት ላይ ያሉ የተለያዩ አካባቢያዊ የዛፍ ዝርያዎችን ልማት፣ በአምስት የምርምር ጣቢያዎች 260 የንብ ቀፎዎችን አዘጋጅተው እየሰሩ እንደሚገኙም አመላክተዋል።
ዩኒቨርሲቲው ለጥናትና ምርምር ተግባሩ ያግዘው ዘንድም ከዞኑ አስተዳደር 500 ሄክታር መሬት ተረክቦ ማልማት መጀመሩንም ጠቅሰዋል፡፡
ተቋሙ ራዕዩን ለማሳካት የሚያደርገውን ጥረት አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አስታውቀዋል።
ከጉብኝቱ ሌላ በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ የተገነባ ባለ አንድ ፎቅ ህንጻ ተመርቋል፤ የ2012 የትምህርት ዘመን የተሳካ እንዲሆን የላቀ አስተዋጽኦ ላደረጉ ሠራተኞ ዕውቅናና ሽልማት መሰጠቱንና የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መረሃ ግብርም ተካሄዷል።