የክፍለ ከተማው የሰላም ምክር ቤት ተመሰረተ

አዲስ አበባ ነሀሴ 20/2012 ( ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአራዳ ክፍለ ከተማ የሰላም ምክርቤት ተመሰረተ።
ምክር ቤቱ እስከ ወረዳ ቀጠናዎች የሚንቀሳቀስ ሲሆን፤10 ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴና 400 አባላት አሉት።
ምክርቤቱ ሰላምና ፀጥታን በዘላቂነት ለማስፈን፣ ልዩነቶችን በውይይት ለመፍታት ፣ ጥላቻን የሚጠየፍ ትውልድ ለመፍጠር፣ ልማትን ለማስቀጠል አልሞ የሚሰራ ነው።
የክፍለ ከተማው ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚ ወይዘሮ አበባ እሸቴ ምክርቤቱ በየደረጃው ካሉ አደረጃጀቶች ጋር በጥምረት ይሰራል ብለዋል።
የአገሪቱን አንድነትና አብሮነት በማስቀጠል የልማት ፕሮጀክቶች ለውጤት ለማብቃት እንደሚሰራም ገልጸዋል።
የክፍለ ከተማው የሰላምና ፀጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ሳጅዳ ሙሰማ ምክር ቤቱ በከተማዋ ሰላምና ፀጥታን በማስፈን ሚናውን እንደሚጫወት ተናግረዋል።
ችግሮችን አስቀድሞ ለመከላከልና የሰላምና የፀጥታ መንስኤዎችን በጥናት በመለየት ለሚመለከተው አካል ምክረ ሃሳብ እንደሚያቀርብ አስታውቀዋል።
የስብሰባው ተሳታፊ አቶ መላከ ማሞ በሰጡት አስተያየት ምክር ቤቱ ሰላም ለማስፈን ከማስቻሉም በላይ፤የሕዝቡን ባህልና እሴቶችን ለማስጠበቅ መስራት አለበት ብለዋል።
ምክር ቤቱ ግጭቶች ሲከሰቱ ወደ ተባባሰ ደረጃ ሳይደርሱ ይቅርታና ሰላም እንዲወርድ ትኩረት አድርጎ መስራት እንደሚገባው ጠቁመዋል።
ሌላኛው ተሳታፊ አቶ ሰለሞን ከበደ ለሰላምና ጸጥታ ችግሮች መጓደል ምክንያት የሚሆኑ የወጣቶች ሥራ አጥነት ዓይነት ችግሮችን ማቃለል እንደሚያስፈልግ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።
ምክር ቤቱ በየሩብ ዓመቱ ጉባኤ በማካሄድ የክፍለ ከተማውን የሰላምና ፀጥታ ሁኔታ በመገምገም መፍትሄዎችን እንደሚያስቀምጥ ተገልጿል።