በኮሮኖ ቫይረስ ዙሪያ በጥናት ያልታገዙ መፍትሄዎችን መሞከር ተገቢ አይደለም-ምሁራን

አዲስ አበባ ነሐሴ 20/2012 (ኢዜአ) ህብረተሰቡ በኮሮኖ ቫይረስ ዙሪያ ጥናትን መሰረት ያላደረጉ መፍትሄዎችን ከመሞከር በመቆጠብ ራሳቸውን ከአእምሮ ጤና መታወክ ሊጠብቁ ይገባል ሲሉ የዘርፉ ምሁራን አሳሰቡ።
በዘርፉ የሚሠሩ ምሁራን የአገሪቱን ዜጎች ሁኔታ ያገናዘበና የተሻለ አማራጭን የሚያመጣ ተከታታይ የምርምር ሥራዎችን ማከናወን ይጠበቅባቸዋል ብለዋል።
በኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ አዘጋጅነት”የኮሮና ወረርሽኝ በጤና አገልግሎትና በዜጎች ስነ-ልቦና ላይ እያደረሰ ያለው ተጽእኖ” በሚል ርእስ የተዘጋጀ ውይይት ዛሬ ተካሂዷል።
በውይይቱ ወረርሽኙ በጤና አገልግሎት ሥርዓቱና በጤና ባለሙያዎች ላይ እያስከተለ ያለው ጫናና አሁናዊ ሁኔታ በሚመለከት መወሰድ ስላለበት የመፍትሄ አቅጣጫ ተመላከቶበታል።
የአዲስ ኮንቲኔንታል ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ፕሮፌሰር የማነ ብርሃን አገሪቱ ያላት የጤና ሥርዓት ብዙ ያልዳበረ መሆኑን ገልጸው፣ በአሁኑ ወቅት ወረርሽኙ ጫና ውስጥ እየከተተው ይገኛል ብለዋል።
ህብረተሰቡ የተዛቡ መረጃዎች በመከተል ፣በጥናት ያልተደገፉና ማረጋገጫ ያላገኙ መድኃኒቶችን የመጠቀም አዝማሚያው እየተስፋፋ በመምጣቱ ለጎንዮሽ የጤና ጉዳት እየተዳረገ መሆኑን ገልጸዋል።
በበሽታው ዙሪያ ትክክለኛ መረጃ መለዋወጥ፣ሳይንሳዊና ጥናታዊ ግኝቶችን ለህብረተሰቡ ተደራሽ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ዳይሬክተሩ አንስተዋል።
በተለይም ሥርዓቱን የሚያግዝና አዳዲስ አሠራሮችን የሚያሰርጹ የምርምር ሥራዎችን ማከናወን ከጤና ባለሙያዎች ይጠበቃል ብለዋል።
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአእምሮ ህክምና ትምህርት ክፍል ኃላፊ ዶክተር ሰለሞን ተፈራ በበኩላቸው፤ በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ዙርያ ሁለት ተቃራኒ እሳቤዎችን የሚከተሉ ሰዎች እንዳሉ አመልክተዋል።
ቀዳሚዎቹ ”ኮሮና እጅግ አስፈሪና ገዳይ በሽታ ነው” በሚል ላላስፈላጊ የአእምሮ መታወክና ለጭንቀት የሚዳረጉ ናቸው፡፡
ሌሎቹ ደግሞ ”ኮሮና ኢትዮጵያውያንን አይገድልም። የአውሮፓውያን በሽታ ነው” የሚል ድምዳሜ ላይ በመድረስ በከፍተኛ መዘናጋት ውስጥ የሚገኙ ናቸው ይላሉ።
በተጨማሪም ምርመራ የተደረገላቸው ዜጎች ውጤት በፍጥነት አለመገለጽና በበሽታው ተይዘው ያገገሙ ሰዎች በማህበረሰቡ የሚደርስባቸውን መገለል ለማስቀረት የሚደረጉ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎች በቂ አለመሆናቸውንም እንዲሁ።
ይህም የመረጃ አሰጣጥና የአቀራረብ ክህሎት ማነስ ያመጣው ተጽእኖ መሆኑን ኃላፊው ይጠቁማሉ።
በኮቪድ-19 ምክንያት የሚከሰት የአእምሮ ጤና መታወክን ለመግታት የዘርፉ ባለሙያዎች የሌሎች አገሮችን ልምድ በመቅሰም ከህብረተሰቡ ጋር እንዲሠሩ አሳስበዋል።
ለወረርሽኙ ተጋላጭ የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን መለየትና ልዩ ትኩረት መስጠት የግድ ነው ያሉት ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቱ በጤና ሳይንስ ኮሌጅ የህብረተሰብ ጤና ትምህርት ቤት ዲን ፕሮፌሰር ዳመነ ኃይለማርያም ናቸው።
በወረርሽኙ ሳቢያ ብዙዎች ኢኮኖሚያቸውና ገቢያቸው በመቀዛቀዙ ለችግር መጋለጣቸውን አንስተዋል።
በዚህም በማህበራዊ አገልገሎት የሚሳተፉ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት ተሳትፏቸውን እንዲያጠናክሩ ጠይቀዋል።
ወረርሽኙን ለመከላከል የወጡ መርሆዎች በማጠናከር ህብረተሰቡም በባለቤትነትና በኃላፊነት እንዲሳተፍበት መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።