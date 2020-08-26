አዲስ አበባ ነሀሴ 20/2012 ( ኢዜአ) ሲሪላንካ ከሌሎች የደቡብ እስያ አገራት በተሻለ መልኩ እንዴት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመቆጣጠር ቻለች?
የደቡብ እስያ አገራት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመቆጣጠር ትግል እያደረጉ ባለበት ወቅት በሲሪላንካ በየዕለቱ በቫይረሱ
የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ለመቀነስ በሚሰራው ስራ ላይ የተስፋ ነጸብራቅ እየታየ ነው።
በቲ አር ቲ ወርልድ ዘገባ እንደተመለከተው በሲሪላንካ ከሚኖሩት 21 ነጥብ 6 ሚሊዬን በላይ ሰዎች መካከል 2 ሺህ
893 ሰዎች በቫይረሱ ተይዘዋል።
የአገሪቱ መንግስት በዚህ መጠን የቫይረሱን ስርጭት እንዴት ሊቆጣጠር ቻለ?
በአገሪቱ ቫይረሱ ወዲያውኑ እንደተከሰተ ለእንቅስቃሴ ዝግ መደረጉ፣ በከፍተኛ መጠን ምርመራ መደረጉና ውጤታማ
የማህበራዊ ርቀት መራራቅ እርምጃዎች መወሰዳቸው በምክንያትነት ተጠቅሰዋል።
የኮሮና ወረርሽኝ ተጽዕኖ ላደረገባቸው አካላት ድጋፍ የአገሪቱ ማዕከላዊ ባንክ 27 ሚሊዬን ዶላር ድጋፍ የሚያደርግ መርሃ
ግብር ተግባራዊ ማድረጉም ሌላው ምክንያት መሆኑ ተገልጿል።
ለኮቪድ 19 ህክምናና ለለይቶ ማቆያ ማዕከላት ስራዎች የሚውሉ በጠቅላይ ሚንስትሩና በሌሎች የመንግስት ሀላፊዎች
ተግባራዊ የተደረጉ የፈንድ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሮችም እንዲሁ።
ከ50 በመቶ በላይ የሚሆኑት በኮቪድ 19 የተያዙት ሰዎች ከ20 እስከ 60 አመት ዕድሜ ውስጥ የሚገኙ ሲሆን
ይህም ለበሽታው ያላቸው ተጎጂነት አነሰተኛ መሆኑም ይጠቀሳል።
የአገሪቱ የጤና እንክብካቤ ስርኣት ከ1980ዎቹ ጀምሮ በአለም አቀፍ የጤና ኤክስፐርቶች አድናቆትን ያገኘ ሲሆን ፤
በአገሪቱ አብዛኛው ክፍሎች የመጀመሪያ ደረጃ የጤና እንክብካቤ ማዕከላት በየሶሰት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንደሚገኙ
ተገልጿል።
የጤናው ዘርፍ መሰረተ ልማት ግንባታዎች የተጠናከረ መሆኑ የመጀመሪያው በቫይረሱ የተያዘ ሰው በአገሪቱ እንደተገኘ
መንግስት በፍጥነት ወደ ተግባር እንዲገባ ማስቻሉ ነው በዘገባው የተጠቀሰው።
መንግስት የጤና ባለሙያዎች የወረርሽኙን ስርጭት በቅርበት እንዲከታተሉ ባደረገው ንቅናቄ በቫይረሱ መያዛቸው
የተጠረጠሩ ሰዎችን በፍጥነት ለመለየት ተችሏል።
የመጀመሪያው በቫይረሱ የተያዘ ሰው በጥር ወር የመጨረሻው ሳምንት የተገኘ ሲሆን ፤ እስከ መጋቢት አጋማሽ ድረስ
ተጨማሪ ሰው አለመያዙ ተገልጿል።
በወቅቱ የህብረተሰቡ ጤና ላይ በተደረገው ቅኝት ከመተንፈሻ አካል ጋር የተያያዘ ህመም ያጋጠማቸው ሰዎች ተለይተው
ምርመራና ህክምና በማድረግ የኮቪድ 19 ወረርሽኝን ለመቆጣጠር መቻሉም በዘገባው ተመልክቷል።