ፖሊስ በሕግ ጥላ ሥር የሚገኙ ተጠርጣሪዎች አያያዝና ሰብዓዊ መብት አጠባበቅ ማሻሻሉን ገለጸ

አዲስ አበባ፣ ነሀሴ 20/2012 ( ኢዜአ) በሕግ ጥላ ሥር የሚገኙ የተጠርጣሪዎች አያያዝና ሰብዓዊ መብት አጠባበቅ ማሻሻሉን የፌዴራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራል ገለጹ።
ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራል ዘለዓለም መንግሥቴ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት ተቋሙ የተጠርጣሪዎችን ሰብዓዊ መብት አያያዝ ላይ ማስተካከያዎች አድርጓል።
በተለይ የወንጀል ምርመራ ቢሮው የሚነሱበትም ችግሮችን ለማስተካከል ጥረት መደረጉን ገልጸዋል።
በዚህም ምንም ዓይነት የተጠርጣሪ ማሰቃያ ቦታዎች እንደሌሉም አረጋግጠዋል።
በሕግ ቁጥጥር ሥር የዋለ አንድ ተጠርጣሪ ሰብዓዊ መብቱ ተጠብቆ ለፍርድ ለማቅረብ እየተሰራ መሆኑንም ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራሉ ተናግረዋል።
በአዲስ መልክ የተደራጀው ቢሮ ሙያን መሰረት ባደረገና ደረጃውን በጠበቀ ሁኔታ እየሰራ ይገኛል ብለዋል።
በዚህም በሕግ ጥላ ስር የሚገኙ ተጠርጣሪዎች አያያዝና ሰብዓዊ መብትን በማክበር አገልግሎት በመስጠት ላይ እንደሚገኝ አስረድተዋል።
በተቋሙ በመካሄድ ላይ ባለው ሪፎርም መዝገቦች በትክክል እንዲመሩ፣ብቃትና እውቀት ላይ መሰረት በማድረግ እየተከናወኑ መሆናቸውንም አስረድተዋል።
ተቋሙ ሕግና ሥርዓት ለማስከበርና ሰላምን ለማረጋገጥ የሚያደርገውን ጥረት እንደሚያጠናክር ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራል ዘለዓለም አረጋግጠዋል።