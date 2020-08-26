በክፍለ ከተማው ”የሰላም ምክር ቤት” ተመሰረተ

አዲስ አበባ፣ ነሀሴ 20/2012 ( ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የካ ክፍለ ከተማ አስተዳደር የ”ሰላም ምክር ቤት” ተመሰረተ። ምከር ቤቱ ሰላምን ለማስፈን ተጠያቂነት ባለው መልኩ እንዲሰራም ተጠይቋል።
ምክር ቤቱ 400 አባላትን ያቀፈ ሲሆን፤ ከ14 ወረዳዎች የተወከሉ አባላት እንደተካተቱበት ተመልክቷል።
ምክር ቤቱ የሰላምን ሚና በማህበረሰቡ ውስጥ በማስረጽ ዜጎች የሰላም ዘብ የሚሆኑበትን አሰራር ለመዘርጋት እንደሚሰራ ተገልጿል።
የክፍለ ከተማው የሰላምና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዓለሙ አያሌው ምክር ቤቱ “ለከተማዋ ሰላም፣ ጸጥታና ልማት በጎ ሚና የሚጫወት ልዩነቶችን በመግባባት የሚፈታ ሁከትን የሚጸየፍ ማህበረሰብ በመፍጠር ዘላቂ ሰላምን ማስፈን” ዋነኛ ዓላማው መሆኑን ተናግረዋል።
ምክር ቤቱ በክፍለ ከተማና ወረዳዎች ለሰላም እጦት ምክንያት ይሆናሉ ተብለው በሚነሱ ጉዳዮች ላይ ጥናትና ምርምር በማድረግ ችግሮችን ለማቃለል ይሰራል ብለዋል።
አቶ ታምሩ ጓዴ የተባሉ ተሳታፊ የምክር ቤቱ ምስረታ መልካም ቢሆንም፤ ከምስረታው ባሻገር ያለውን ዓላማ ለማሳካት በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ጠቁመዋል።
በወረዳቸው በርካታ አደረጃጀቶች ቢኖሩም በትኩረት አለመስራታቸውን ተከትሎ ማንም ሲጠይቃቸው አይስተዋልም ያሉት አስተያየት ሰጪ፤ ምክር ቤት ይህንን የተሻገረ ተግባር ሊፈጽም ይገባዋል ሲሉ አሳስበዋል።
ሌላዋ ተሳታፊ ወይዘሮ ገነት ክብረአብ በበኩላቸው ግጭት ሲፈጠር የመጀመሪያዎቹ ተጎጂዎች ሴቶችና ህጻናት በመሆናቸው ለሰላም የተሰጠው ትኩረት መልካም ነው ብለዋል።
ይሁን እንጂ ተመራጮችም ሆኑ ምክር ቤቱ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል።
የክፍለ ከተማው የሰላምና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ምክር ቤቱ ከዚህ በፊት ከነበሩ አደረጃጀቶች በተለየ ሕግና ደንብና ሰላምን ለማስፈን ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ አስታውቀዋል፡፡
በዚሀም ያልሰሩ አካላትን ተጠያቂ እንደሚያደርግ ገልጸው፤ ሰላምን የሚያናጉ ተግባራት እንዳይፈጸሙ ሁሉም ወገኖች እንዲሰሩም አሳስበዋል።