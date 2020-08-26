የአማራ ክልል ካቢኔ አባላት ገበታ ለሃገር ፕሮጀክት የወር ደመወዛቸውን ለመስጠት ወሰኑ

ባህር ዳር ነሐሴ 20/2012 (ኢዜአ) የአማራ ክልል የካቢኔ አባላት ገበታ ለሀገር የልማት ፕሮጀክት የወር ደመወዛቸውን ለመስጠት መወሰናቸውን የክልሉ መንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
የጽህፈት ቤቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ዛሬ በሰጡት መግለጫ የክልሉ ካቢኔ አባላት በሃገር አቀፍ ደረጃ ይፋ ለተደረገው ገበታ ለሀገር ፕሮጀክት የወር ደመወዛቸውን ለመስጠት ወስነዋል ብለዋል።
ፕሮጀክቱ የጎርጎራ አካባቢን ፣ በኦሮሚያና ደቡብ ክልሎችም እንዲሁ የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎችን ለማልማት መታቀዱን ጠቅሰዋል።
ከሸገር ማስዋብ ቀጥሎ የመጣ ፕሮጀክት በመሆኑ ውጤታማ እንዲሆን አመራሩ ግንባር ቀደም በመሆን ድጋፉን በተግባር ለማሳየት የወር ደመወዙን ለመስጠት እንደወሰነ አስረድተዋል።
በቀጣይም በየደረጃው የሚገኘው አመራሩ፣ የመንግስት ሰራተኛው፣ ባለሃብቱ፣ ዳያስፖራውና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍል የድርሻቸውን እንዲወጡ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም እንደሚዘጋጅ አስታውቀዋል።
በአማራ ክልል ገበታ ለሃገር የጎርጎራ ፕሮጀክት ለገፅታ ግንባታ፣ ለኢኮኖሚ መነቃቃት፣ ለቱሪዝም ልማትና ለስራ እድል ፈጠራ የላቀ ሚና እንዳለው ተናግረዋል።
ፕሮጀክቱ ስኬታማ እንዲሆንም በተቀናጀ አግባብ ሃብት የማሰባሰብ ስራ እንደሚከናወን ተገልጿል።
በክልሉ ርዕሰ መስተዳደር የተመራ ቡድን ከቤንሻንጉል ጉምዝ አመራሮች ጋር በመሆን ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታና ዘንድሮ መሬት ፆም ማደር እንደሌለበት በተያዘው አቅጣጫ መሰረት በባለሃብቶች የለማውን ሰብል በመስክ መመልከታቸውም በመግለጫቸው ተመልክቷል።
በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይፋ ለተደረገው ገበታ ለሀገር የኮይሻና አካባቢው ልማት ፕሮጀክት ከደቡብ ክልል 1 ቢሊዮን ብር ድጋፍ ለመሰብሰብ መታቀዱንና የክልሉ አመራሮችም የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለፕሮጀክቱ ድጋፍ እንዲውል መወሰናቸውን ቀደም ሲል ተዘግቧል