በደቡብ ክልል አርብቶ አደሩን የዘመናዊ መስኖ ልማት ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ ነው

ሀዋሳ፣ ነሐሴ 20/2012 (ኢዜአ) አርብቶ አደር ማህበረሰብን የዘመናዊ መስኖ ልማት ተሳታፊና ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የደቡብ ክልል አርብቶ አደርና ልዩ ድጋፍ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ አስታወቀ።
በደቡብ ኦሞ ዞን ኛንጋቶም ወረዳ የመስኖ የልማት እንቅስቃሴ የመስክ ምልከታ ተካሄዷል።
የቢሮው ኃላፊ አቶ ምትኩ ታምሩ በወቅቱ እንደገለጹት በመስኖ ልማቱ ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ ያለው የታችኛውን ኦሞ ሸለቆ ተከትለው በሚኖሩ አርብቶ አደሮች አካባቢ ነው።
በካፋ፣ ምዕራብና ደቡብ ኦሞ ዞኖች ባሉ አርብቶ አደር አካባቢዎች ውሃን ማዕከል ያደረገ የመንደር ማሰባሰብ ስትራቴጂ ተነድፎ ለተግባራዊነቱ እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በዚህም አርብቶ አደሩ የኦሞ ወንዝን ተከትሎ ከቦታ ቦታ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ በመግታት በአንድ ቦታ ተሰባስቦ የእርሻ ልማት እንዲያካሄድ መነሳሳት መፍጠሩን አስረድተዋል።
በዞኖቹ 14 ወረዳዎች ዘንድሮ በተካሄደ እንቅስቃሴ ከ15 ሺህ በላይ አርብቶ አደሮችን በማሳተፍ ከ4 ሺህ 500 ሄክታር በላይ መሬት በመስኖ ማልማት መቻሉን ገልጸዋል።
በተለይ በዳሰነች ወረዳ የተጀመረውን የፍራፍሬ ልማት በኛንጋቶም አካባቢም ለማስፋፋት የተደረገው ጥረት ስኬታማ መሆኑን ተናግረዋል።
በሌሎችም ወረዳዎች ቀድመው ወደ ስራ የገቡ አርብቶ አደሮች የሙዝ፣ፓፓያና ሀባብ ምርታቸውን ለገበያ በማቅረብ ገቢ ማግኘት መቻላቸውን ጠቅሰዋል።
በዚህም በሴፍቲኔት ይደረግላቸው ከነበረው ድጋፍ በመላቀቅ የምግብ ዋስትናቸውን እያረጋገጡ መሆኑን አስረድተዋል።
ካሁን በፊት ከአካባቢው የእንስሳት ተዋጽኦ ብቻ ለማዕከላዊ ገበያ ሲቀርብ የነበረው ሁኔታ አሁን ላይ ሌሎችም የግብርና ውጤቶች ማቅረብ ተጀምሯል ብለዋል።
በዚህ ረገድ ኢት ፍሩት ካምፓኒ የፍራፍሬ ምርቶችን በተሻለ ዋጋ በመቀበል የገበያ ትስሰር መፍጠሩ ተጠቅሷል።
“የመስኖ ልማት በራሱ ሰፊ ኢንቨስትመንት የሚጠይቅ ነው “ያሉት አቶ ምትኩ ይህንን እውን ለማድረግ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በተዘጋጀው የብልፅግና ፍኖተ ካርታ መሰረትም በኦሞ ሸለቆ ሊተገበሩ የሚችሉትን በማቀድና በፍኖተ ካርታው ውሰጥ በማካተት አርብቶ አደሩን ይበልጥ ተጠቃሚ ለማድረግ እንደሚሰራም አመልክተዋል።
የደቡብ ኦሞ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዳርጌ ዳሼ በበኩላቸው የመስኖ ፕሮጀክቶችን በመገንባትና በማጠናከር በዞኑ ስድስት ወረዳዎች የሚኖሩ አርብቶ አደሮችን ኑሮ ለማሻሻል ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
ዘንድሮ ብቻ በዞኑ በ66 ሄክታር መሬት ላይ የሙዝ ልማት መካሄዱን ጠቁመው፤ በቀጣይ ልማቱን በማስፋፋት የታችኛውን የኦሞ ሸለቆ ተከትለው የሚኖሩ የዞኑን አርብቶ አደሮች ህይወት ለመቀየር እንደሚሰራ ተናግረዋል።
ከመስኖ ተጠቃሚዎች መካከል በደቡብ ኦሞ ዞን ኛንጋቶም ወረዳ የፕሱሙሪያ ቀበሌ በመስኖ የተደገፈ የፍራፍሬ ልማት ቡድን አባል ወይዘሮ ኦኮርኛ ሎፒሪያ አንዷ ናቸው።
እሳቸውን ጨምሮ 69 ሴቶች ከኦሞ ዴልታ ፕሮጀክት ባገኙት የምርጥ ዘር ግብዓትና የውሃ መሳቢያ ፓንፕ በመታገዝ ለመጀመሪያ ጊዜ በአራት ነጥብ አምስት ሄክታር መሬት ላይ ሙዝ በመትከል እየተንከባከቡ መሆናቸውን ለኢዜአ ገልጸዋል።
የቡድኑ አባላት እንደገለጹት በነፍስ ወከፍ የተከሉት 100 የሙዝ ችግኝ በአሁኑ ወቅት በጥሩ ቁመና ላይ ይገኛል ፤ በመጪው መስከረም ምርታቸውን ለገበያ ሲያቀርቡ የተሻለ ገቢ እንደሚያገኙም ተናግረዋል።