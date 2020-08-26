ኮሚሽኑ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ውጤታማ ተግባራት ማከናወኑን ገለጸ

አዲስ አበባ፣ ነሀሴ 20/2012 ( ኢዜአ) ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በተጠናቀቀው 2012 በጀት ዓመት ውጤታማ ተግባራት ማከናወኑን ኮሚሽነር ጄኔራል እንደሻው ጣሰው አስታወቁ።
አገልግሎቱን ከፖለቲካ አመለካከቶች በፀዳ መልኩ ለመስጠት መደራጀቱንም ገልጸዋል።
ኮሚሽኑ ለሁለት ቀናት ያካሄደውን የ2012 ዓም የሥራ አፈፃፀም ግምገማ አጠናቋል።
ኮሚሽኑ የተሰጠውን ሕዝብንና ሕገ መንግሥቱን የመጠበቅ ተልዕኮ በውጤታማነት መፈፀሙ በግምገማው ተመልክቷል።
ኮሚሽነር ጄኔራል እንደሻው ለኢዜአ በሰጡት መግለጫ ሰራዊቱ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት በተሰማራባቸው ዘርፎች ውጤታማ ነበር።
በዚህም በወንጀል መከላከል፣ወንጀል ምርመራና ሌሎች ተቋማዊ አስተዳደራዊ ስራዎች ውጤት እንደተመዘገበ አመልክተዋል።
ዓመቱ በርካታ ችግሮች የተከሰቱበት እንደነበር ያስታወሱት አቶ እንዳሻው፤ ኮሚሽኑ ችግሮቹን ለመፍታት ከሌሎች የፀጥታ መዋቅሮች ጋር በመተባበር ኃላፊነቱን ተወጥቷል ብለዋል።
ኮሚሽኑ ወንጀልን በመከላከልና ከተፈፀመ በኋላ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ ማድረጉን ተናግረዋል።
ከፋይናንስ ደህንነት፣ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች፣ የገንዘብ እና ሰዎች ዝውውር ጋር በተገናኘና ከሽብር ጋር ተያይዞ የተደራጁ ቡድኖች ላይ እርምጃ በመውሰድ ውጤት መመዝገቡን አንስተዋል።
አንዳንድ የሰራዊቱ አባላት ለብሄር፣ ለፖለቲካ ውግንና እንዲሁም ምስጢር አሳልፎ በመስጠት ባሳዩት የስነ ምግባር ጉድለት እርምጃ እንደተወሰደባቸው ኮሚሽነር ጄኔራሉ አስታውቀዋል።
ተቋሙ አገልግሎቱን ከፖለቲካ አመለካከቶች በፀዳ መልኩ ለመስጠት መደራጀቱን ያስታወቁት ኮሚሽነር ጄኔራሉ፤ በዚህም ከፖለቲካ አቋሞች መለዋወጥ ጋር የማይገለባበጥ ተቋም እየገነባ መሆኑን አስምረውበታል።
በአገር ደረጃ የተጀመረው ተቋማዊ ሪፎርም በተቋሙ እንደሚጠናከርና የሰው ሀብት ልማት የቀጣይ ዓመት ዋነኛ አጀንዳው እንደሚሆን አመልክተዋል።
እንደ አቶ እንዳሻው ገለጻ በተቋሙ ቀጣይነት ያላቸው አሰራሮች የሚዘረጉ ሲሆን፤ የፖሊስ ዶክትሪንና ስታንዳርድ ይዘጋጃል።
የፌዴራል ፖሊስ የደንብ ልብስ ደጋማና ቆላማ የአየር አካባቢዎችን ከግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ እንደሚዘጋጅም ገልጸዋል።
በሌላ በኩል በቀጣዩ አዳዲስ የፖሊስ ዘርፎች በሙከራ ደረጃ ወደ ሥራ እንደሚገቡ ኮሚሽነር እንዳሻው አስታውቀዋል።
በዩኒቨርሲቲ፣ በቱሪዝምና በኢንዱስትሪ ፓርኮች ዘርፎች የተደራጀ ፖሊስ ሥራ እንደሚጀምር ጠቁመዋል።
ዜጎች ለሰላም ግንባታ፣ ለሕዝቦች መቀራረብና ችግሮችን ለማስወገድ እንዲተባበሩ ጠይቀዋል።
መገናኛ ብዙኃንም ሰላምን ለማስፈን የሚደረገውን ጥረት እንዲያግዙ ኮሚሽነር ጄኔራሉ ጥሪ አቅርበዋል።