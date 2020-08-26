በሰሜን ሽዋ ዞን ከአንድ ሺህ ዩኒት በላይ ደም ከበጎ ፈቃደኞች ተሰበሰበ

ደብረብርሃን /ሰቲት ሁመራ ነሐሴ 20/2012 (ኢዜአ) በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ባለፉት 15 ቀናት ከአንድ ሺህ ዩኒት በላይ ደም ከበጎ ፈቃደኞች መሰብሰቡን የደብረ ብርሃን ደም ባንክ አገልግሎት አስታወቀ።
በሰቲት ሁመራ ከተማም በጎ ፈቃደኞች በኮሮና ቫይረስ መከላከል ትምህርት ከመስጠት ጎን ለጎን በደም ልገሳ እየተሳተፉ መሆናቸው ተነግሯል።
የደብረብረሀን ደም ባንክ አገልግሎት ኃላፊ አቶ ክፍሌ ክፈተው ለኢዜአ እንደገለጹት በተያዘው የበጀት ዓመት 6 ሺህ ዩኒት ደም ለመሰብሰብ ታቅዷል።
በእቅዱ መሰረት ባለፈው 15 ቀን ብቻ አንድ ሺህ 67 ዩኒት ደም በመሰብሰብ ለ12 ሆስፒታሎች መሰራጨቱን አስታውቀዋል።
በዘንድሮ የክረምት ወቅት የአመራሩና በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ተሳትፎ በመጠናከሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ደም ለመሰብሰብ መቻሉን አስረድተዋል።
የዞኑ ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ ጥበቡ አበራ በበኩላቸው በዞኑ የደም ለጋሾች ቁጥር እያደገ መምጣቱን ተናግረዋል።
የሚሰበሰበው ደም በኮሮና ቫይረስ ተይዘው ተጨማሪ ህክምና ለሚከታተሉ ህሙማን ጭምር የሚውል መሆኑን አመላክተዋል ።
ኮሮናን የመከላከል ጉዳይ የሰውን ህይወት መታደግ በመሆኑ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
እንደ ኃላፊው ገለጻ ባለፉት 15 ቀናት በተካሄደው ዘመቻ የኮሮና ምርመራ ካደረጉ ከ7 ሺህ በላይ ሰዎች ውስጥ 122ቱ ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል።
የደብረ ብርሃን ከተማ ነዋሪ ወጣት አብርሐም ፀጋ በሰጠው አስተያየተ “በዘንድሮ የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ለህብረተሰቡ በኮሮና ቫይረስ መከላከል ትምህርት ከመስጠት ጎን ለጎን በሆስፒታሎች የደም እጥረት ለማቃለል እየሰራን ነው” ብሏል።
በቸልታ እየታለፈ ያለውን የእጅ ማስታጠብ ከማስቀጠል ጎን ለጎን በደም ልገሳ እየተሳተፈ መሆኑን የገለጸው ደግሞ ሌላው የከተማው ነዋሪ ወጣት መቅድም ንጉሴ ነው ።
በተመሳሳይ በትግራይ ምዕራባዊ ዞን ሰቲት ሁመራ ከተማ በክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት የተሰማሩ ወጣቶች ለህብረተሰቡ በኮሮና መከላከል ዙሪያ ትምህርት ከመስጠቱ በተጓዳኝ ደም በመለገስ እየተሳተፉ መሆናቸው አስተዳደሩ አስታውቋል ።
የአስተዳደሩ የወጣቶችና ስፖርት ጉዳይ ጽህፈት ቤት የስፖርት መስፋፋትና ማጠናከር አስተባባሪ አቶ ይብራህ የማነ ለኢዜአ እንዳሉት አገልግሎቱን እየሰጡ ያሉት 300 በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ናቸው።
ወጣቶቹ በተጨማሪም ለ700 ህጻናትና ጎልማሶች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በተግባር የተደገፈ ትምህርት እየሰጡ መሆናቸውም ተመልክቷል።