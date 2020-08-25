የፌደራል ፖሊስ የደንብ ልብሱን ሊቀይር ነው

አዲስ አበባ፣ ነሃሴ 19/2012( ኢዜአ) የፌደራል ፖሊስ የደንብ ልብሱን ሊቀይር መሆኑ ተገለጸ።
የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በ2012 ዓ.ም በጀት ዓመት የዕቅድ አፈጻጸምና የ2013 ዓ.ም በጀት ዓመት የትኩረት አቅጣጫን አስመልክቶ ለሁለት ቀናት ሲያካሄድ የነበረው ግምገማ ዛሬ ተጠናቋል።
የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል እንዳሻው ጣሰው የፌደራል ፖሊስ የደንብ ልብስ እንደሚቀየርና ጉዳዩን አስመልክቶ በመጪው ቅዳሜ ሰፊ ማብራሪያ በኮሚሽኑ በኩል እንደሚሰጥ በዚሁ ወቅት ለኢዜአ ገልጸዋል።
ለደንብ ልብሱ መቀየር አሁን ያለው የደንብ ልብስ በቀላሉ የሚገኝ ከመሆኑ በተጨማሪ በስነ ምግባር ችግር የተባበሩ ፖሊሶች የደንብ ልብሱን ለብሰው እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን በምክንያትነት ጠቅሰዋል።
በዚህም የደንብ ልብሱን በመልበስ የሚፈጸሙ ወንጀሎችና ዝርፊያዎች መበራከታቸውን ነው ያስታወቁት።
በሌላ በኩል በ2013 ዓ.ም አዳዲስ የፖሊስ ዘርፎች በሙከራ ደረጃ ወደ ሥራ ሊገቡ እንደሆነ ኮሚሽነር እንዳሻው አያይዘው ገልጸዋል።
የዩኒቨርሲቲ፣ የቱሪዝምና የኢንዱስትሪ ፓርኮች ፖሊስ በሚሉ ዘርፎች ወደ ሥራ እንደሚገባ ጠቁመዋል።
በሙከራው የሚገኙ ልምዶችን በመውሰድ የፖሊስ ዘርፎቹ ወደፊት በዘላቂነት ሊሰራባቸው የሚችልበት ሁኔታ እንደሚኖርም አመልክተዋል።