ፓርኮቹ የአዲስ አበባን ገጽታ በመቀየር የኢኮኖሚ መነቃቃትን እንደሚፈጥሩ ተገለጸ

አዲስ አበባ፣ ነሐሴ 19/2012 (ኢዜአ) የሸገር ወዳጅነትና የእንጦጦ የጤና ፓርኮች የአዲስ አበባን ገጽታ በመቀየር ከፍተኛ አገራዊ የኢኮኖሚ መነቃቃት እንደሚፈጥሩ ተገለጸ።
“ፕሮጀክቶቹ በቀጣይ በመንግሥት ለሚከናወኑ አገራዊ የልማት ሥራዎች ትምህርት የሚሰጡ ናቸው” ተብሏል።
የገንዘብ ሚኒስቴርና የተጠሪ ተቋማቱ የሥራ ኃላፊዎችና ሠራተኞች የሸገርና የእንጦጦ ፓርክን ዛሬ ጎብኝተዋል።
ፓርኮቹ ሙሉ ለሙሉ ተጠናቀው ለአገልግሎት ክፍት ሲሆኑ የቱሪስቶችን የቆይታ ጊዜ በማራዘም ለአገራዊ ኢኮኖሚ መነቃቃት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ተብሏል።
የገንዘብ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር እዮብ ተካልኝ፤ “ከአገራዊ ለውጡ ማግሥት የግንባታ መጓተት ያለባቸውን ፕሮጀክቶች በመገምገም የማስተካከያ እርምጃ መውሰዱን ተናግረዋል።
“ፕሮጀክቶቹ ቀደም ሲል የልማት ሥራዎችን ጀምሮ በመጨረስ በኩል የነበረውን ችግር መፍታት እንደሚቻል ድንቅ ተሞክሮዎች ናቸው” ብለዋል።
የተጣለን ሀብት በመሰብሰብ እንዲለማ መደረጉ የከተማን ገጽታ ከመቀየር ባሻገር ኢትዮጵያ ለምታልመው ብልፅግና መሠረት እንደሚሆንም ገልጸዋል።
ዶክተር እዮብ በማከልም “ፕሮጀክቶቹ የአገር ሀብትን በማቀናጀት ለዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር እንደሚቻል አንድ ማሳያ ናቸው“ ብለዋል።
ለፕሮጀክቶች መልካም አፈጻጸም የዕለት ተዕለት ክትትል ወሳኝ መሆኑን ያስገነዘቡት ዶክተር እዮብ፣ “ቀጣይ በአገር አቀፍ ደረጃ የሚከናወኑ የልማት ሥራዎች ስኬታማ እንዲሆኑ ተገቢ ክትትል ይደረጋል” ብለዋል፡፡
በገንዘብ ሚኒስቴር የሕዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ሃጂ ኢብሳ በበኩላቸው “ገበታ ለሀገር“ መጀመሩን አስታውሰው፣ ይህም የፓርኮቹን ተሞክሮ ወደ ክልሎች ለማስፋት መልካም አጋጣሚ መሆኑን ጠቁመዋል።
“የፕሮጀክቶች መጠናቀቅ ኢትዮጵያ በአጭር ጊዜ ውስጥ አገራዊ የልማት ሥራዎችን ማከናወን እንደምትችል አስተማሪ ይሆናሉ” ያሉት ደግሞ በገንዘብ ሚኒስቴር የዕውቀት ሥራ አመራርና የአቅም ግንባታ ዳይሬክተሩ ዶክተር አሸናፊ አበራ ናቸው።
በመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዳደር ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ኢቲሳ ደሜ እንዳሉት “ፕሮጀክቶቹ የመዲናዋን የቱሪዝም ዘርፍ በማነቃቃት ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ይኖራቸዋል።
ጉብኝቱ እንደተጠናቀቀም የሚኒስቴሩና ተጠሪ ተቋማቱ የሥራ ኃላፊዎችና ሠራተኞች በእንጦጦ የጤና ፓርክ 300 አገር በቀል ችግኞችን በመትከል የአረንጓዴ አሻራቸውን አሳርፈዋል።
ግንባታው የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ የሚገኙት የእንጦጦ የጤና ፓርክ በ450 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ ሲሆን የሸገር ወዳጅነት ፓርክ ደግሞ 48 ሄክታር መሬት እንደሚሸፍን መረጃዎች ያሳያሉ።