በኮምቦልቻ ከተማ 3 ቢሊዮን በሆነ ወጪ ዘመናዊ ሆቴሎች ለመገንባት የመሰረተ ድንጋይ ተቀመጠ

ደሴ፣ ነሐሴ 19/2012(ኢዜአ) በደቡብ ወሎ ዞን ኮምቦልቻ ለተማ 3 ቢሊዮን ብር በሆነ ወጪ ስድስት ዘመናዊ ሆቴሎች ለመገንባት ዛሬ የመሰረት ድንጋይ የማስቀመጥ ስነ ስርዓት ተካሄደ።
ባለ አምስት ኮከብ ደረጃ የሚኖራቸው ናቸው በተባሉት የሆቴሎቹ ግንባታ ሂደትና ወደ ስራ ሲገቡም ከ3 ሺህ 600 በላይ ለሚሆኑ የአካባቢው ነዋሪዎች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል እንደሚጥሩ ይጠበቃል።
የመሰረተ ድንጋይ በተቀመጠበት ስነሰርዓት የከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ኢንጅነር ከማል መሃመድ እንደገለጹት በከተማው ኢንቨስትመንት እየተስፋፋ ቢመጣም ደረጃውን የጠበቀ ሆቴል የለም።
በዚህም የተነሳ የውጭ ቱሪስቶችን ለመሳብ አስቸጋሪ አድርጎት ቆይቷል ብለዋል።
ችግሩን ለመፍታት በተደረገው ጥረት ስድስት የሃገር ውስጥ ባለሃብቶች ዘመናዊ ሆቴሎች እንዲገነቡ መስማማት ላይ መደረሱን አስታውቀዋል።
ለባለሃብቶቹ የቦታ አቅርቦትና መሰል አገልገሎቶችን የማመቻቸት ስራ መከናወኑን ጠቅሰው፤ በወቅቱ ተገንብተው ለአገልግሎት እንዲበቁም ተገቢው እገዛ ይደረጋል ብለዋል።
የሆቴሎቹ ግንባታ ከ260 እስከ 750 ሚሊዮን ብር ወጪ እንደሚጠይቁ ያመለከቱት ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው ከሁለት ዓመት እስከ አራት ዓመት ጊዜ ውስጥ ተገንብተው ለአገልግሎት እንደሚበቁ የሚጠበቅ መሆኑን አስረድተዋል።
የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰይድ መሃመድ በበኩላቸው አካበቢውን የኢንቨስትመነት መዳረሻ ለማድረግ በቅንጅት እየተሰራ ይገኛል ብለዋል።
በተለይም ኮምቦልቻ ከተማ ያለውን የአየር ማረፊያ፣ ባቡር፣ ደረቅ ወደብ፣ ኢንዱስትሪ ፓርክና ሌሎች ምቹ ሁኔታዎችን በመጠቀም አካባቢውን ለማልማት በልዩ ትኩረት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
የወሎ ህዝብ አካባቢውን ለማልማት የመጡ ባለሃብቶች ንብረቶቻቸውን በመጠበቅ ለኢንቨስትመንት መስፋፋት የበኩሉን እንዲወጣም አሳስበዋል።
ባለሃብቶቹ ፈጥነው ወደ ግንባታ እንዲገቡ ድጋፍ ይደረጋል ብለዋል።
የ”ቲ ጅ ኤስ” ሆቴል ተወካይ አቶ አእምሮ ቢተው እንዳሉት በ750 ሚሊዮን ብር ካፒታል ዘመናዊ ሆቴል ለመገንባት የቅድመ ዝግጅት ስራ ማጠናቀቃቸውን ገልጸዋል።
ሆቴሉ የተለያዩ መገልገያዎችን አካቶ የሚገነባ ባለ 12 ወለል ህንፃ ያለው መሆኑን ተናግረዋል።
በወሎና አካባቢው ያለው የተረጋጋ ሰላም ለሆቴል ግንባታ እንዳነሳሳቸው የገለፁት ደግሞ የዘላለም ጌጡ ሆቴል ተወካይ ዘላለም አማረ ናቸው።
ሆቴሉ በ260 ሚሊዮን ብር ወጪ እንደሚገነባ ገልጸዋል።
በመሰረት ድንጋይ ማስቀመጥ ስነ ስርዓቱ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች፣ ባለሃብቶችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል።
በኮምቦልቻ ከተማ ከ20 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ 21 ባለሃብቶች በሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ ተሰማርተው እንደሚገኙ የከተማ አስተዳደር አመልክቷል።