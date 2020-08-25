ካርቱም፤ ነሐሴ 19/2012(ኢዜአ) ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ ጋር ተወያዩ።
በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተመራ ልዑክ ቡድን ለአንድ ቀን ይፋዊ ጉብኝት ነው ዛሬ ረፋዱ ላይ ካርቱም የገባው።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካርቱም ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክን ጨምሮ የአገሪቱ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ሃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል።
ሁለቱ ጠቅላይ ሚኒስትሮች በውይይታቸው የሁለትዮሽ ግንኙነት በሚጠናከርበት ጉዳይ በጋራ መክረዋል።
የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያና ሱዳን ዘመናትን የተሻገረ ወዳጅነት እንዳላቸው ጠቅሰው፤ ግንኙነቱ ወደ ተሻለ ደረጃ ከፍ እንዲል እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ የመጠቀም መብቷን ሱዳን እንደምታከብር ጠቁመው፤ የህዳሴ ግድብን በሚመለከት የሚነሱ ጉዳዮች በድርድርና ውይይት ብቻ መፈታት አለባቸው ብለው እንደሚያምኑ ገልጸዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በበኩላቸው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለሱዳንም ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው አብራርተዋል።
”በመሆኑም ግድቡ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የሱዳንም ጭምር ነው” ብለዋል።
በኢትዮጵያና ሱዳን መካከል የሚነሱ ማናቸውም አይነት ጉዳዮች በሁለትዮሽ ውይይት እንደሚፈቱም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የተናገሩት።
በሱዳንና ኢትዮጵያ ድንበርን በሚመለከት የሚነሱ ጉዳዮች በውይይት እንደሚፈቱም ሁለቱ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ተናግረዋል።