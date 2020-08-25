በደሴ ከተማ ለሚካሄድ የአስፓልት መንገድ ግንባታ ከተቋራጩ ጋር የስምምነት ውል ፊርማ ተካሄደ

ደሴ፣ ነሐሴ 19/2012 (ኢዜአ በደሴ ከተማ አስተዳደር 591 ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ ለሚካሄድ የአስፓልት መንገድ ግንባታ ከተቋራጩ ጋር የስምምነት ውል የፊርማ ሰነስርዓት ተካሄደ።
ከተማ አስተዳደሩ 7 ነጥብ 8 ኪሎ ሜትርርዝመት ያለው የአስፓልት መንገድ ግንባታ ለማካሄድ የውል ስምምነት የተፈራረመው ከአማራ ክልል መንገድ ስራዎች ድርጅት ጋር ነው።
የአስተዳደሩ ከንቲባ አቶ አበበ ገብረመስቀል በፊርማ ስነ-ስርዓቱ ወቅት እንዳሉት መንዱ ይሰራሉ እየተባለ ለህብረተሰቡ ተስፋ ሲሰጥ ቢቆይም በወቅቱ ባለመፈጸሙ የመልካም አስተዳደር ችግር ሆኗል።
የለውጡ አመራር አሁን ከባለድርሻ አካላት ጋር ባደረገው ጥረት የመንገድ ግንባታው ለማስጀመር የቅድመ ዝግጅት ስራ መከናወኑን አስረድተዋል።
በከተማ አስተዳደሩ ወጪ የሚገነባው ይሄው መንገድ በደሴ ከመናፈሻ ተቋም ኮሽን በር ገራዶ ፣ ከወሎ ሆቴል ከንቲባ ጽህፈት ቤት እስከ ፒያሳ መድኃኒያለም ድረስ መሆኑን ገልጸዋል።
ለመንገዱ ግንባታ በአብዛኛው የወሰን ማስከበር ስራ መከናወኑን ጠቅሰው፤ ህብረተሰቡ ተገቢን እገዛና ድጋፍ እንዲያደርግም አሳስበዋል።
የአማራ ክልል መንገድ ስራዎች ድርጅት ዋና ስራአስኪያጅ አቶ አስማማው አለማየሁ በበኩላቸው የመንገድ ግንባታ በገቡት ውል መሰረት በሦስት ዓመት ለማጠናቀቅ በትኩረት እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
“በሁለት ሳምንት ውስጥ እስካቫተር ማሽኖችንና አስፈላጊ ቁሳቁሶችን እናቀርባለን “ያሉት ስራአስኪያጁ የመንገድ ስራውን ለመጀመር ቅደመ ዝግጅት እያደረጉ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የደሴ ከተማ ቤቶች ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ ስራአስኪያጅ አቶ መከተ ዘውዱ “ወሰን ማስከበር የማይጠይቁትን ስራ በማስጀመር ቀሪዎችን በቅርቡ እናስከብራለን “ብለዋል፡፡
ተቋራጩ በተያዘለት ጊዜ በጥራት እንዲጨርስ አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል እንደሚደርግ አስታውቀዋል።
ከዚህም ሌላ በከተማው ተጨማሪ 17 ነጥብ 5 ኪሎ ሜትር መንገድ ግንባታ በፌዴራል መንግስት እንደሚገነባም የአስተዳደሩ ከንቲባ አመልክተዋል።