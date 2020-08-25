ተቋማት ለ “ገበታ ለሀገር” ደሞዛቸውን እየለገሱ ነው

አዲስ አበባ፣ ነሃሴ 19/2012(ኢዜአ) ኢንቨስትመንት ኮሚሽንና የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ሰራተኞች ለ”ገበታ ለሀገር “ ፕሮጀክት የወር ደሞዛቸውን ለገሱ።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዓቢይ አህመድ “ገበታ ለሀገር” የተሰኘና በኢትዮጵያ የተለያዩ ሶስት አካባቢ ዎችን ማልማት የሚያስችል የገንዘብ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ይፋ አድርገዋል።
በአማራ ክልል ጣና ሐይቅ ምዕራባዊ ዳርቻ የሚገኘው ጎርጎራ፣ በአሮሚያ ክልል ደቡብ ምዕራብ ሸዋ የሚገኘው ወንጪ ሐይቅ እና በደቡብ ክልል የግልገል ጊቤ ሃይል ማመንጫ አካባቢ የሚገኘው ኮይሻ ናቸው።
አካባቢዎቹን ለማልማት የሚውል የገንዘብ ማሰባሰቢይ ፕሮግራም ይፋ የተደረገ ሲሆን፤ ለዚሁ ተግባር እንዲውል የኢንቨስትመንት ኮሚሽንና የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ሰራተኞች ለ”ገበታ ለሀገር “ ፕሮጀክት የወር ደሞዛቸውን ሰጥተዋል።
በተመሳሳይ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት ሰራተኞች የአንድ ወር ደሞዛቸውን ለዚሁ ፕሮጀክት መለገሳቸው ይታወሳል።