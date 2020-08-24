ኢትዮጵያን በትራንስፖርት ዘርፍ የአፍሪካ ተምሳሌት ለማድረግ የወጣው ዕቅድ እውን እንዲሆን ምክንያታዊ የሃብት ምደባ ይደረጋል

አዲስ አበባ ነሀሴ 18/2012 ( ኢዜአ)ኢትዮጵያን በትራንስፖርት ዘርፍ የአፍሪካ ተምሳሌት ለማድረግ የወጣው የ10 ዓመት መሪ የልማት እቅድ እውን እንዲሆን ምክንያታዊ የሀብት ምደባ እንደሚደረግ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ገለጸ።
የትራንስፖርት ሚኒስቴር ከ2013 ዓ.ም ጀምሮ እተገብረዋለው ባለው የ10 ዓመት መሪ የልማት እቅድ ላይ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጋር ውይይት አድርጓል።
በኢትዮጵያ ቀልጣፋ ዘመናዊ የትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት ለአገራዊው ጥቅል ኢኮኖሚያዊ እድገት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍ ያለ ይሆናል።
በዚህም ዕቅዱ ሲዘጋጅ የትራንስፖርት ፖሊሲውን፣ ሰብዓዊና ቁሳዊ ሃብቶችን፣ ቀጣናዊ፣ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮችን እንዲሁም የመካከለኛ አገራትን ልምድን መሰረት አድርጎ እንደሆነ ተገልጿል።
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የከተማ ልማት ኮንስትራክሽንና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ አሸናፊ ጋዕሚ እንዳሉት፤ የመሪ የልማት ዕቅዱ አዘገጃጀት 50 በመቶ ስራው መከናወኑን ያሳያል።
ዕቅዱ እውን እንዲሆን የሁሉንም የጋራ ትብብር ይጠይቃል፤ የሚመከታቸው አካላትም በባለቤትነት ሊሳተፉ ይገባል ብለዋል አቶ አሸናፊ።
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ተጠያቂ ከማድረጉ በፊት ምክንያታዊ የሀብት ምደባ በማድረግ ተገቢውን ድጋፍና ክትትል ያደርጋል ብለዋል።
የትራንስፖርት ሚኒስትር ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ የትራንስፖርት መሰረተ ልማት አገልግሎት መስጠት ካልቻለ በራሱ ግብ አይደለም ብለዋል።
በመሆኑም ዘርፉ ግቡን የሚመታው ለግብርና፣ ኢንዱስትሪ፣ ኮንስትራክሽንና ለሌሎችም ዘርፎች ቀልጣፋ አገልግሎት መስጠት ሲችል መሆኑን ገልጸዋል።
የትራንስፖርት ዘርፍ የ10 ዓመት መሪ የልማት እቅድ የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታና ከጎረቤት አገራት ጋር ሊኖር የሚችለውን መስተጋብር ታሳቢ ያደረገ መሆኑንም ሚኒስትሯ ገልጸዋል።
ኢትዮጵያ በዘመናዊ ትራንስፖርት ዘርፍ በዓለም አቀፍ ደረጃ ዘግይታ መጀመሯን እንደመልካም አጋጣሚ በመውሰድ ያሉትን ቴክኖሎጂዎች ሁሉ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ታደርጋለች ብለዋል።
ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት 10 ዓመታት የትራንስፖርት ሎጂስቲክስ ማዕከላትን በክልልና ከተማ አስተዳደሮች እንዲሁም በመንግስትና በግል ባለሃብቶች የመገንባት እቅድ ይዛለች።