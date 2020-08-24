በእነ ጃዋር መሐመድ ላይ የቀዳሚ ምርመራ ቀሪ ምስክሮችን ለመስማት ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጠ

አዲስ አበባ ነሀሴ 18/2012 ( ኢዜአ)ፍርድ ቤቱ በወንጀል ጉዳይ በተጠረጠሩት እነ ጃዋር መሐመድ ላይ የቀዳሚ ምርመራ ቀሪ የዐቃቤ ሕግ ምስክሮችን ለመስማት ለነሐሴ 20 ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጠ።
ተጠርጣሪዎቹ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ አራዳ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርበው ጉዳያቸው ታይቷል።
በቀዳሚ ምርመራ መዝገብ ቁጥር 215585 አቶ ጃዋርን ጨምሮ 14 ተጠርጣሪዎች ያሉ ሲሆን በኮቪድ-19 ምክንያት ስድስት ተጠርጣሪዎች ሳይቀርቡ ቀርተዋል።
በቀረቡት ስምንት ተጠርጣሪዎች ላይ የቀዳሚ ምርመራ የዐቃቤ ሕግ ምስክሮች ቀርበው የምስክርነት ቃላቸውን ሰጥተዋል።
ችሎቱ ባለፈው ቀጠሮ በዐቃቤ ሕግ እና በተጠርጣሪዎች የቀረቡ አቤቱታዎች ላይ ትዕዛዝ ለመስጠት ለዛሬ በቀጠረው መሰረት ትዕዛዝ ሰጥቷል።
በዚህም መሰረት 1ኛ ተጠርጣሪ አቶ ጃዋር እና 2ኛ ተጠርጣሪ አቶ በቀለ ገርባ ”ያለ ፈቃዳችን ምስላችን እየታየ በመሆኑ ምስላችን በፎቶም ሆነ በቪዲዮ እንዳይታይ ትዕዛዝ ይሰጥልን” ባሉት መሰረት ችሎቱ ምስላቸው በፎቶም ሆነ በቪዲዮ እንዳይወጣ ትዕዛዝ ሰጥቷል።
ሚዲያዎች የችሎቱን ውሎ መረጃዎች መጠቀም እንደሚችሉም ገልጿል።
ችሎቱ ላይ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ታሳቢ በማድረግ ከአራት ያልበለጠ የተጠርጣሪ ቤተሰቦች እንዲታደሙም ፈቅዷል።
14ኛ ተጠርጣሪ አቶ መለሰ ድሪብሳ ከቤተሰቦቻቸው ጋር በስልክ እንዲገናኙም አዟል።
ከዚህ በተጨማሪም ወደ ችሎቱ ዐቃቤ ሕግ እና የተጠርጣሪ ጠበቆች ስልክ ይዘው እንዳይገቡ ከልክሏል።
የቀዳሚ ምርመራ ምስክሮች የሰማው ችሎቱ የምስክሮች ቃል ተገልብጦ ከመዝገብ ጋር እንዲያያዝ በማዘዝ ቀሪ የዐቃቤ ሕግ ምስክሮችን ለመስማት ለረቡዕ ነሐሴ 20 ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል።