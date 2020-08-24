የኮሮና ቫይረስ ያሳደረውን ተጽእኖ ለመቀነስ የተደረገው ማበረታቻ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን ጠቅሟል

ነሐሴ 18/2012 (ኢዜአ) መንግስት የኮሮና ቫይረስ ያሳደረውን ተጽእኖ ለመቀነስ ለተለያዩ ተቋማት ያደረገው ማበረታቻ ለኢንዱስትሪ ፓርኮች ከፍተኛ እገዛ ማድረጉ ተገለጸ።
የኢንዱስትሪ ፓርኮች መስፋፋት ለከተሞች እድገት ፣ ለሥራ ዕድል ፈጠራ ፣የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ለመሳብ እና የአገርን ገፅታ ለመገንባት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ይታወቃል።
የውጭ ምንዛሪን እንዲሁም የወጪ ምርትን በዓይነትና በብዛት በማሳደግ ብሎም የገቢ ምርቶችን በአገር ውስጥ ምርት በመተካትና ለገቢ ምርት የሚወጣውን የውጭ ምንዛሪ በማስቀረትም እንዲሁ።
በዚህም አገሪቱ ባሏት ኢንዱስትሪ ፓርኮች የሚመረቱ ውጤቶችን ለአሜሪካና ለአውሮፓ ገበያ የምታቀርብ ሲሆን፤ በክፍለ አህጉሩም ግዙፍ የምጣኔ ሃብት አቅምን ለመገንባት እየተንቀሳቀሰች ትገኛለች።
በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ተጽእኖ ካሳደረባቸው ዘርፎች መካከል አንዱ ይኽው ዘርፍ ነው።
በዚህም መንግስት ቀደም ሲል ወረርሽኙ በተለይም ምጣኔ-ሃብቱ ላይ የሚያደርሰውን ጫና ለመቀነስ ማበረታቻዎች ማድረጉና ለወረርሽኙ ተጋላጭ የሆኑ ተቋማትም ጉዳታቸው እየሰፋ እንዳይሄድ በተለይ በወጪ ንግድና በአገልግሎት ዘርፍ ላይ ለተሰማሩ ተቋማት የኢኮኖሚ እርጃዎችን መውሰዱ ይታወሳል።
የኢኮኖሚውን መቀዛቀዝ ተከትሎ በንግድ ተቋማት ላይ ያለውን ጉዳት ለመቀነስ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ካስተላለፋቸው የፖሊሲ ውሳኔዎች መካከል የፌዴራል መንግስቱ ከ1997 እስከ 2007 ዓ.ም ውዝፍ የግብር ዕዳ ላለባቸው የንግድ ተቋማት ስረዛ ማድረግ አንዱ ነው።
በሌላ በኩል ደግሞ በገቢ መቀዛቀዝ ምክንያት ለሠራተኞቻቸው ደመወዝ መክፈል ያልቻሉ ተቋማትን ለማገዝም ተቋማቱ ለሠራተኞች የሚከፍሉትን የአራት ወር የደመወዝ ግብር አስቀርተው ለሠራተኞች ደመወዝ ክፍያ እንዲያውሉት የሚልም ይገኝበታል።
ይህ የፖሊሲ ውሳኔም የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት፣ ጤና ተቋማት እና የተለያዩ ንግድ ላይ የተሰማሩ ድርጅቶችን ያጠቃልላል።
የተደረገው ማሻሻያ ለኢንዱስትሪ ፓርኮች፣ ለሰራተኞችና ለባለሃብቱም ጭምር ትልቅ እገዛ ያደረገ መሆኑን የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ገልጿል።
የኮርፖሬሽኑ የማርኬቲንግና ኮሙኒኬሽን ኃላፊ አቶ ደርቤ ደበሌ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ በዘርፉ ላይ የተሰማሩ ባለሃብቶች በአብዛኛው ምርቶቻቸውን ወደ ውጭ አገራት የሚልኩ ናቸው።
ወረርሽኙን ተከትሎ የውጭ ገበያ በመቀዛቀዙ ምክንያት ስራዎች በከፊል በመቆማቸው ዘርፉ በከፍተኛ ሁኔታ የመጎዳት እድሉ ሰፊ እንደነበርም ያብራራሉ።
የመንግስት ውሳኔ ተግባራዊ የተደረገው በወረርሽኙ ምክንያት የተፈጠረውን የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ ለማነቃቃት እና ተቋማቱ ሠራተኞቻቸውን ሳይበትኑ ስራቸውን እንዲያከናውኑ ለማገዝ ነው ብለዋል።
በመሆኑም መንግስት መሰል ማበረታቻዎችን ማድረጉ ለኢንዱስትሪዎቹ፣ ለሰራተኞችና ለባለሃብቱ ትልቅ እገዛ እንዳደረገ ገልጸዋል።
ኢንዱስትሪ ፓርኮቹ አሁን ላይ ወረርሽኙን ለመከላከል የሚረዱ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስኮችን በስፋት እያመረቱ እንደሚገኙም ገልጸዋል።
በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ በሚገኙ የኢንዱስትሪ ፓርኮች በቀን 50 ሺህ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክና 10 ሺህ የጤና ባለሙያዎች ደህንነት መጠበቂያ ቁሳቁስ እያመረቱ ይገኛሉ።
እንደ ሐዋሳ፣ መቀሌ፣ ኮምቦልቻ፣ አዳማ፣ ደብረብርሃን፣ ጅማና ባህርዳር የመሳሰሉት ኢንዱስትሪ ፓርኮች አገልግሎት እየሰጡ ከሚገኙት መካከል ዋነኞቹ ናቸው።
ድሬዳዋ፣ ቂሊንጦ፣ ቦሌ ለሚ 2 እና አይ ሲቲ ፓርክ ኢንዱስትሪ ፓርኮች አጠቃላይ ግንባታቸው የተጠናቀቁ ሲሆኑ፤ እንደ ሁመራ፣ አሶሳ እና አይሻ አካባቢዎች ላይ የሚገኙት ደግሞ በግንባታ ላይ መሆናቸውን ከኮርፖሬሽኑ የተገኘ መረጃ ያመላክታል።
በአጠቃላይ በአገሪቱ በሚገኙ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ከ70 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ ዕድል መፍጠር መቻሉን የተቋሙ መረጃዎች ይጠቁማሉ።