በመዲናዋ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የተላለፉ 121 ተቋማት ታሸጉ

ነሐሴ 18/2012 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመተላለፍ የምግብና የመጠጥ አገልግሎት ሲሰጡ የተገኙ 121 ተቋማት ላይ እርምጃ ተወሰደ።
በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መስፋፋትን ለመከላከል፣ ለመቆጣጠርና የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ በተወካዮች ምክር ቤት ስድስት ወራት በመላው አገሪቱ ተግባራዊ እንዲሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መውጣቱ ይታወሳል።
በዝርዝር ህጉም ሆቴሎች፣ካፌዎች ወይም ምግብ ቤቶች አገልግሎት በሚሰጡበት ጊዜ በአንድ ጠረጴዛ ላይ ከሦስት ሰዎች በላይ እንዲቀመጥ ማድረግ የተከለከለ ሲሆን፣ ተገልጋዮች በሚቀመጡባቸው ጠረጴዛዎች መካከል ያለው ርቀትም ሁለት የአዋቂ ሰው እርምጃ መሆን እንዳለበትና ይህ ሳይሆን ተገልጋዮች ከጠረጴዛ ውጭ የሚጠቀሙ ከሆነ፤ በተመሳሳይ በመካከላቸው የሚኖረው ርቀት ሁለት የአዋቂ ሰው እርምጃ መሆን እንዳለበት ተደንግጓል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የምግብ፣ መድኃኒትና የጤና ክብካቤ አስተዳደር ቁጥጥር ባለሥልጣን በመዲናዋ ያሉ ሆቴሎች፣ ካፌዎች እና ምግብ ቤቶች አገልግሎት አሰጣጥን በሚመለከት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መሰረት አድርገው አገልግሎት እንደሚሰጡ በየወቅቱ ይከታተላል።
የባለሥልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አለማየሁ ሁንዱማ ይህን መሠረት በማድረግ በሁለት ቀናት ውስጥ በ420 ተቋማት ላይ ክትትል መደረጉን ለኢዜአ ተናግረዋል።
በክትትሉ ወቅት ብዛታቸው 121 የሚሆኑ ተቋማት ህጉን ተላልፈው በመገኘታቸው የማሸግ እርምጃ እንደተወሰደባቸው ገልጸዋል።
እርምጃ የተወሰደባቸው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የተደነገጉ ዝርዝር ተግባራትን በመተላለፍ አገልግሎት ሲሰጡ በመገኘታቸው ነው ብለዋል።
ባለሥልጣኑ እርምጃ ከተወሰደባቸው ተቋማት አብዛኞቹ ሥጋ ቤቶች መሆናቸውን አቶ አለማየሁ ተናግረዋል።
ባለስልጣኑ የሚያደርገውን ክትትና ቁጥጥር በቀጣይ ቀናትም አጠናከሮ ይቀጥላል ብለዋል አቶ አለማየሁ።