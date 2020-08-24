በአፋር ጎርፍ ጉዳት ላደረሰባቸው ወገኖች ከ5ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ ተደረገ

ሰመራ ነሐሴ 18/2012(ኢዜአ) በአፋር ክልል ጎርፍ ጉዳት ላደረሰባቸው ወገኖች የሚውል በጥሬ ገንዘብና ቁሳቁስ ከ5ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ ተደረገ።
ድጋፉን ያደረጉት የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርን ጨምሮ የተለያዩ ድርጅቶችና ግለሰቦች ናቸው።
የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ተወካይ አቶ ሱልጣን አሊዩ በክልሉ በጎርፍ የተጎዱ ወገኖች አጋርነታቸውን ለማሳየት ድጋፍ ይዘው መምጣታቸውን ተናግረዋል።
ከአንድ ሚሊዮን 200ሺህ ብር በላይ ከሚገመተው ድጋፍ ውስጥ ስኳር፣ ሩዝ፣ የተለያዩ ምጣፍ ፍራሽ እንደሚገኙበት ጠቅሰው በቀጣይም ክልሉ ተጎጆዎችን በዘለቂነት ለማቋቋም በሚከናወኑ ስራዎችን ለማገዝም በአስተዳደሩ ስም ቃል ገብተዋል።
በጨው ማቀነባበር ስራ የተሰማራው ኤስ ቪ ኤስ ፋብሪካ ማናጀር ሚስተር ሃካን ኮሎኖግሉ በበኩላቸው በአፋር አካባቢ እንደመንቀሳቀሳቸው ችግር ሲያጋጥም ከክልሉ መንግስትና ህዝብ ጎን በመቆም ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ መሆኑን ገልጸዋል።
በቅርቡም በክልሉ በተከሰተው ጎርፍ ለተጎዱ ሰዎች ከ2 ሚሊዮን ብር ብር በላይ የሚገመት የባልትና ውጤቶችን ለክልሉ መንግስት ማበርከታቸውን ተናግረዋል
ድጋፋቸው በዚህ ብቻ የሚያበቃ ሳይሆን በቀጣይም እንደአስፈላጊነቱ ከተጎጂው ህብረተሰብና መንግስት ጎን በመሆን የበኩላቸውን እንደሚወጡ አመልክተዋል።
ሌላው በአዲስ አበባ የሚኖሩ የክልሉ ተወላጆች ህብረተሰቡን በማስተባበር ያሰባሰቡትን 2 ሚሊዮን 300 ሺህ በላይ ጥሬ ገንዘብ አስተባባሪው አምባሳደር ሃሰን አብዱልቃድር ለክልሉ ርዕሰ-መስተዳድር አስረክበዋል።
አምባሳደር ሃሰን ገንዘቡን ባስረከቡበት ወቅት ህብረተሰቡን በማስተባበር ለመሰብሰብ ያቀዱት አንድ ሚሊዮን 500ሺህ ብር የነበረ ቢሆንም ከዚህ በላይ ማግኘት መቻሉን ጠቅሰው በጎ አድራጊዎችን አመስግነዋል።
የአፋር ክልል ርዕሰ-መስተዳደር አቶ አወል አርባ በበኩላቸው ክልሉ ከፌዴራልና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆኑን በጎርፍ የተጎዱ ሰዎችን ህይወት ለመታደግ በትጋት እየሰራን ነው ብለዋል።
በክፉም ደጉም ጊዜ እንዲህ በአብሮነት የመደጋጋፍ አኩሪ ባህላችን አጠናክረን ከቀጠልን የማንወጣው ፈተና አይኖርም ሲሉም ገልጸዋል።
የጎርፉ ያስከተለው ጉዳት ከባድ ቢሆንም አጋር ድርጅቶችና ሁሉም ኢትዮጵውያን ከጫፍ ጫፍ ባደረጉት ርብርብ ችግሩን በድል ለመወጣት የሚያስችል መሆኑን ተናግረዋል።
ሁሉም ላሳዩት አጋርነትና ላደረጉት ሰብአዊ ድጋፍ በክልሉ መንግስት እና ህዝብ ስም ምስጋናቸውን አቅርበዋል።