የመገናኛ ብዙሃን ፖሊሲው ለዘርፉ እድገት ያደላ መሆኑን ብሮድካስት ባለስልጣን ገለፀ

አዲስ አበባ፤ ነሐሴ 18/2012(ኢዜአ) በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የፀደቀው የመገናኛ ብዙሃን ፖሊሲ ለዘርፉ እድገት ያደላ መሆኑን የብሮድካስት ባለስልጣን ገለጸ።
አዲሱ የሚዲያ ፖሊስ ትውልደ ኢትዮጵያዊያንም የመገናኛ ብዙሃን ባለቤት የሚሆኑበትን ዕድል የሰጠ ነው።
የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጌታቸው ድንቁ ለኢዜአ እንዳስታወቁት በኢትዮጵያ ታሪክ ሁሉንም የመገናኛ ብዙሃን ዘርፎች የዳሰሰ ፖሊሲ ሲፀድቅ የአሁኑ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው።
ፖሊሲው በአጠቃላይ የሚዲያ ዘርፉን ለማስፋፋት፣ ለማሳደግ፣ ለመደገፍና አቅምን ለመገንባት አስቻይ ሁኔታን የሚፈጥር ነው ብለዋል።
በተጨማሪም የመገናኛ ብዙሃን ነፃነትን የሚጠብቅ፣ ተጠያቂነት እንዲኖር የሚያደርግ እንዲሁም የኢኮኖሚ አቅማቸው እንዲጎለብት የሚያስችል ነው ሲሉም ገልጸዋል።
ፖሊሲው 22 ዋና ዋና ሐሳቦች የተካተቱበት ሲሆን ከዚህ ውስጥ ሁሉም መገናኛ ብዙሃን የሕዝብ አገልጋይ በመሆን ለአገር ሰላምና ግንባታ የድርሻቸውን ማበርከት እንደሚጠበቅባቸው ሰፍሯል።
የመገናኛ ብዙሃን ባለቤትነት፣ የመገናኛ ብዙሃን መሰረተ ልማት፣ ብዝሃነት፣ ስብጥርና አመራርንም በተመለከተ ፖሊሲው ሊተገበሩ የሚገባቸውን አካሔዶችን መፈተሹን አመልክተዋል።
አዲሱ ፖሊሲ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሕትመት መገናኛ ብዙሃን ላይ ብቻ እንዲሳተፉ የሚፈቅድ መሆኑንም ጠቁመዋል።
በተጨማሪም ሃይማኖታዊ መገናኛ ብዙሃንም ለመጀመሪያ ጊዜ በፖሊሲው የተካተቱና ተመዝግበው ፈቃድ የሚያገኙ ሲሆን እስካሁን የነበሩት ሕጎች እውቅና የሚሰጧቸው ስላልነበሩ ሕግና ስርአትን ጠብቀው እንዲሰሩ ይደረጋል ነው ያሉት።
ፍትሐዊ የሃብት ክፍፍል በንግድና በሕዝብ መገናኛ ብዙሃን መካከል እንዲኖር ለማድረግ የመንግስት ማስታወቂያዎችም በእኩል ደረጃ መሰራጨት እንዲችሉ አቅጣጫ ማስቀመጡንም ገልጸዋል።
ከማሕበራዊ መገናኛ ብዙሃን ጋር ተያይዞ ፖሊሲው የሃሰት መረጃንና ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ አካሔዶችንም መከላከል የሚቻልበት እንደሆነም ተናግረዋል።
በአሁኑ ወቅት መንግስት ፖሊሲ እንዲወጣ መፍቀዱ በአገሪቱ የፕሬስ ነፃነት እንዲኖር ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ መሆኑን ነው ዋና ዳይሬክተሩ የገለጹት።
መገናኛ ብዙሃን የኢኮኖሚ ጫና እንዳይደርስባቸው በፖሊሲው የተቀመጡ ነጥቦች መኖራቸውን፤ የሕትመት ዋጋ የሚቀንስበትና ተሳትፏቸው የሚጎለብትበት ሁኔታ መኖሩንም አመልክተዋል።
ለዚህም ቀጣይ የሚወጡ ዝርዝር መመሪያና ሕጎች እንደሚኖሩ ጠቁመዋል።
እስካሁን የመገናኛ ብዙሃን ዘርፉ አዋጭ እንዳልነበረ ያስቀመጡት ዶክተር ጌታቸው በፖሊሲው በተቀመጡና በቀጣይ በሚደረጉ ማበረታቻዎች የተሻለ ኢንቨትመንት መሳብ እንደሚቻል አስረድተዋል።
ፖሊሲው የመጀመሪያ ቅርጹን ከመያዙ በፊት ኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች ከውጭ አጥኝዎች ጋር በመሆን እንደተሳተፉበት ነው የገለጹት።
በጥናቱም ኢትዮጵያ ውስጥ የመገናኛ ብዙሃንን የተመለከቱ ጉዳዮች፣ የገጠሙ ችግሮችንም ፈትሿል ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ የመጀመሪያው ረቂቅ ሲዘጋጅ ከተለያዩ አካላት ጋር ለስድስት ጊዜያት ውይይት እንደተደረገበትም አስታውሰዋል።
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባሳለፍነው ቅዳሜ የመገኛኛ ብዙሃን ረቂቅ ፖሊሲ ላይ ከተወያየ በኋላ ስራ ላይ እንዲውል መወሰኑ ይታወቃል።