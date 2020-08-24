የልማት ሥራዎች እንደህብረተሰቡ ፍላጎት እንዲፈጸሙ ቁጥጥራቸውን እንደሚያጠናክሩ የምክር ቤት አባላት ገለጹ

አዲስ አበባ ነሐሴ 18/2012 (ኢዜአ)በዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር የሚከናወኑ የልማትና መልካም አስተዳደር ሥራዎች እንደ ህብረተሰቡ ፍላጎት ተፈጻሚ እንዲሆኑ ቁጥጥራቸውን እንደሚያጠናክሩ የአስተዳደሩ የምክር ቤት አባላት ገለጹ፡፡
ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ወይዘሮ ሰአዳ የማነ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ በአስተዳደሩ ያልተመለሱ በርካታ የህዝብ የልማትና መልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ይኖራሉ፡፡
የህብረተሰቡን የልማት ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጡ የመንገድ ፣የጤና እና የትምህርት መሰረተ ልማቶች ከማስፋፋት አንፃር የተከናወኑ ተግባራት በበጎ ጎኑ አንሰተዋል፡፡
በተለይም የወጣቶች የስራ እድል ፈጠራና የሴቶች ተጠቃሚነትን የሚያሳድጉ ተግባራት በጅምር ቢኖሩም የሚፈለገውን ያህል እንደልሆኑ ጠቅሰዋል።
ለዚህም የአስፈፃሚው አካል የትግበራ ውስንነት እንዳለበት አመልክተው ፤ ይህም የልማት ተግባር በታቀዱበት ልክ ጊዜውን ጠብቆ እንዲከናወኑ ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል።
የልማትና የመልካም አስተዳደር ተግባራቱም የህዝቡን ጥያቄ መሰረት በማድረግ ተጠቃሚነቱንት እንዲያረጋገጥ በመቆጣጠር በትኩረት ይሰራል ብለዋል።
የህብረተሰቡን የመልማት ፍላጎት ለማሳካትም በራስ አቅም የሚሰበሰበው ገቢ ወሳኝ በመሆኑ በተወከሉበት ወረዳ ገቢ በአግባቡ እንዲሰበሰብ ቁጥጥራቸውን አጠናክረው እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
በተጠናቀቀው በጀት ዓመት የተስተዋሉ ክፍተቶችን በማረም በተያዘው የሥራ ዘመን የህዝብ የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች በህዝብ ፍላጎት መሰረት እንዲፈቱ የሚያግዙ ስትራቴጂያዊ ስልት ተነድፎ ይሠራል ብለዋል።
የምክር ቤቱ የኢኮኖሚ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ጌጡ አበበ በበኩላቸው፤ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት በተቋማት እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትን በ41 ቀበሌዎች የመስክ ምልከታ መደረጉን አመልክተዋል።
በዚህም የግብርና ግብዓቶች ከውስን ወረዳዎች በስተቀር በወቅቱ ለአርሶ አደሮች መድረስ መቻላቸውን ማረጋገጥ እንደተቻለ ጠቅሰዋል፡፡
የተጀመሩ የአነስተኛ መስኖ ግንባታዎች በታቀደላቸው ጊዜ ወደ ሥራ አለመግባታቸውንና በተለይም አምስት ዓመት ያስቆጠሩ ሦስት የመስኖ ፕሮጀክቶች እስካሁን አገልግሎት መስጠት እንዳልጀመሩ አመላክተዋል።
በተከዜ ሃይቅ አካባቢ በ16 ቀበሌዎች የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን የንፁህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ለማድረስ ለዓመታት ሲታቀድ ቢቆይም እስካሁን ተግባራዊ አለመደረጉ በክፍተትነት አውስተዋል።
የህዝብን የመልማት ፍላጎት መሠረት ተደርገው የተጀመሩ የልማት ሥራዎች በውቅቱ ተጠናቀው ወደ አገልገሎት መግባት አለመቻላቸው የመልካም አስተዳደር ችግር እየፈጠሩ ይገኛል ብለዋል።
በክትትልና ቁጥጥር የታዩ ክፍተቶች በአስቸኳይ እንዲስተካከሉም ለሚመለከታቸው ተቋማት የውሳኔ ሃሳብ ማቅረብ መቻሉን አመልክተዋል።
በተያዘው የስራ ዘመን የነበሩ ክፍተቶች ተለይተው እንዲስተካከሉ ክትትልና ቁጥጥራቸውን እንደሚያጠናክሩ ገልጸዋል።
የምክር ቤቱ ዋና አፈ ጉባዔ አቶ ኃይሉ ሚሰው እንዳሉት የመንግስት ሃብት ወጭ ተደርጎባቸው ግንባታቸው ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት ያልጀመሩ የመስኖ ፕሮጀክቶች ፈጥነው ወደ ሥራ እንዲገቡ ጥረት ይደረጋል።
በተለይም የመስኖ ፕሮጀክቶች ያሉባቸው የአበርገሌ እና ሰቆጣ ዙሪያ ወረዳ የሚስተዋለው የምግብ ዋስትና ችግርን ለመፍታት ሚናቸው የጎላ በመሆኑ የሚመለከታቸው ተቋማት ምላሽ እንዲሰጥም ይደረጋል ብለዋል፡፡
የውስጥ የገቢ አቅምን በማሳደግ የህዝቡን የልማት ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ የምክር ቤት አባላት አስፈፃሚውን በመከታተል ሚናቸውን እንደሚወጡም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።