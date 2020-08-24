በደቡብ ወሎ የተተከለ ከ212 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን የመንከባከብ ሥራ ተጀመረ

ነሃሴ 18/2012(ኢዜአ) በደቡብ ወሎ ዞን በዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የተተከሉ ከ212 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን የመንከበካብ ሥራ ተጀመረ።
በዞኑ ቃሉ ወረዳ በተመጀመረው የመንከበካቡ ሥራ እየተሳተፉ ካሉት መካከል የቀበሌ ስድስት አርሶ አደር ተኮላ ይመር በሰጡት አስተያየት፤ በግማሽ ሄክታር መሬት ከዘሩት ማሽላ ጎን ለጎን 108 የማንጎ ችግኝ መትከላቸውን ተናግረዋል። ፡
የተከሉት የማንጎ ችግኝ የመኮትኮት፣ የማረምና የተፈጥሮ ማዳበሪያ በመጨመር የመንከባከብ ሥራ መጀመራቸውን ገልጸዋል።
ቦታውን ከእንሰሳት ንክኪ ነጻ በማድረግ እየጠበቁ መሆኑንና በሂደት የሚደርቅ ካለ ለመተካትም መጠባበቂ ቸግኝ ማዘጋጀታቸውን ተናግረዋል።
በደሴ ዙሪያ ወረዳ የቀበሌ 30 ሴት አርሶ አደር ተዘሩ ኃይለስላሴ በበኩላቸው፤ 54 ሆነው በመደራጀት በአካባቢያቸው ከሦስት ሺህ በላይ አፕል ችግኝ መትከላቸውን ገልጸዋል፡፡
ለፍሬ እንዲበቃም በመጠበቅ እንክብካቤ እያረጉ መሆናቸውን ጠቁመው፤ የመጀመሪያ ዙር ኩትኳቶና ማረም ሥራ ማገባደዳቸውን አመልክተዋል።
ቦታው ከዚህ በፊት ምንም ጥቅም የማይሰጥ ልቅ ግጦሽ ነበር ያሉት አርሶ አደሯ፤ ወደ መኖሪያ ቤታቸው የሚመጣውን ጎርፍም እንደሚከላከልላቸው ከግብርና ባለሙያዎች ተረድተው መንከበካባቸው እንደቀጠሉ አስረድተዋል፡፡
በዞኑ ግብርና መምሪያ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ጥበቃና አጠቃቀም ቡድን መሪ አቶ መገርሳ ተሾመ እንዳሉት፤ በተያዘው የክረምት ወቅት 202 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል አቅደው ከ212 ሚሊዮን በላይ ማከናውን ችለዋል።
የአካባቢውን ስነ ምህዳር መሠረት በማድረግ በ49 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ መተከሉን ጠቅሰው፤ ለማሳደግም የአርምና ኩትኳቶ ሥራ አርሶ አደሩ ቀድሞ መንከባከብ መጀመሩን ገልፀዋል፡፡
አርሶ አደሩ የጀመረውን እንክብካቤ አጠናክሮ እንዲቀጥል ክትትልና ድጋፍ እየተደረገ መሆኑንም አመልክተው ፤በሚደርቁት ለመተካትም መጠባበቂያ ችግኝ መዘጋጀቱን አስረድተዋል።
ችግኙ የአየር ሚዛንን ለመጠበቅ፣ በረሃማነትን ለመከላከል፣ የመሬትና የአፈር ለምነትን ለማሻሻል የላቀ አስተዋጽኦ እንዳላቸውም ቡድን መሪው ተናግረዋል።
በክረምቱ በህብረሰተቡ ተሳትፎ የተተከለው ችግኝ የዞኑን የደን ሽፋን ከ12 በመቶ ወደ 13 ነጥብ ሦስት በመቶ እንደሚያሳድገው ይጠበቃል።