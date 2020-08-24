የቱሪዝሙን እንቅስቃሴ ለማነቃቃት በዘርፉ ለተሰማሩ አካላት ድጋፍ ለማድረግ እየተሰራ ነው

ባህርዳር ነሐሴ18/2012(ኢዜአ) በክልሉ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ የተቀዛቀዘውን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ለማነቃቃት በዘርፉ ለተሰማሩ አካላት ድጋፍ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ገለጸ።
የቢሮው ኃላፊው ዶክተር ሙሉቀን አዳነ ለኢዜአ እንደገለጹት በተጠናቀቀው በጀት ዓመት የመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት የነበረው የቱሪዝም እንቅስቃሴ ጥሩ ውጤት የተመዘገበበት ነው።
ይህም በበጀት ዓመቱ ከቱሪዝም ዘርፉ አንድ ቢሊዮን 200 ሚሊዮን ብር ገቢ ለማስገኘት ታቅዶ በተደረገ ጥረት በግማሽ ዓመቱ ብቻ ማሳካት እንደተቻለ ጠቅሰዋል።
“ኮሮና ከተከሰተ በኋላ ሁሉም የዓለም ሀገራት በራቸውን በመዝጋታቸው ምክንያት የውጭም ሆነ የሀገር ውስጥ ጎብኚ እንቅስቃሴ ወደ ዜሮ የወረደበት ክስተት ነበር” ብለዋል።
በዚህም 9ሺህ 600 በላይ በቱሪዝም ልማት ዘርፍ የተሰማሩ ድርጅቶችና ግለሰቦች ላይ ተፅዕኖ በማሳደሩ ለማነቃቃት በመንግስት ብድር እንዲመቻችላቸው ጥረት መደረጉን አውስተዋል።
ከእነዚህም መካከል ከ7ሺህ በላይ በእደ ጥበብ ማምረትና መሸጥ፣ አስጎብኝነት፣ ባህል ምሽትና ሌሎችም ዘርፎች የተሰማሩ አካላት በመሆናቸው የብድር ተጠቃሚ መሆን እንዳልቻሉ ተናግረዋል።
ቢሮው ችግሩን በማጥናትና እቅድ በማዘጋጀት በተዘዋዋሪ ብድር ተጠቃሚ ለማድረግ ለክልሉ ምክር ቤት ጥያቄ አቅርቦ ምላሹን በመጠባበቅ ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
ይህም በ2013 በጀት ዓመት ኮሮና ባይጠፋ እንኳ የውጭም ሆነ ሀገር ውስጥ ቱሪስት ከቫይረሱ በመጠበቅ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ቅርሶች በማስጎብኘት ዘርፉን ለማነቃቃት እንደሚያስችል ተመልክቷል።
“ከኮሮና በኋላ ከሚጎበኙ ሰባት ሀገራት አንዷ ኢትዮጵያ ትሆናለች” የሚለውን ትንበያ ወደ መሬት በማውረድ ዘላቂ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ እንደሚያግዝም ተጠቁሟል።
በባህርዳር ከተማ የታንኳ አስጎብኝና ጉዞ ወኪል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ትዕግስቱ ጥላሁን በበኩላቸው ከኮሮና ቫይረስ ክስተት በኋላ የቱሪዝም እንቅስቃሴው መቀዘቀዙን ገልጸዋል።
ከበሽታው ዓለም አቀፋዊነትና የተራዘመ ጊዜ ከመቆየቱ አንጻር ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ስምምነት ፈጽመው የነበሩ የውጭ ጎብኞዎች በማራዘምና በመሰረዝ ላይ እንደሚገኙ አውስተዋል።
መንግስት በዘርፉ ለተሰማሩ አካላት የብድር አቅርቦትና ሌሎች ድጋፎችን ማድረግ ከቻለ የሚመጣውን ጎብኝ በአግባቡ በማስተናገድ የሀገር አምባሳደርነታቸውን ሚና ለመወጣት መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል።
“በሀገርው ውስጥ የሚመረቱ ባህላዊ እቃዎችን ለውጭ ቱሪስቶች በመሸጥ ራሴንና ቤተሰቤን እያስተዳደርኩ ነበር” ያለው ደግሞ የስጦታ እቃ ድርጅት ባለቤት ወጣት ተበጀ አከለ ነው።
ኮሮና ከተከሰተ ወዲህ ግብይቱ በመቀዛቀዙ በገቢያቸው ላይ ተፅዕኖ ከማሳደሩም በላይ ባህላዊ እቃዎችን የሚያመርቱ አቅመ ደካማ እናቶችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች እንደሚያሳስቡት ገልጿል።
ገበያ ካለመኖሩ ጋር ተያይዞ ኪራይ መክፈል እንዳልቻሉ ጠቅሶ መንግስት ብድርና የመሸጫ ቦታ በሚጎበኙ አካባቢዎች ቢያመቻችላቸው ፍላጎቱ መሆኑን ተናግሯል።
በኮሮና ምክንያት ጎብኙ በመቀነሱ በተለይም በላሊበላ፣ ጎንደርና ደባርቅ የሚገኙ የቱሪስት አገልግሎት መስጫ ተቋማት ላይ ተፅዕኖ ማሳደሩም ተመልክቷል።