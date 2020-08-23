የሴቶችን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት በማረጋገጥ መዲናዋን ምቹ ለማድረግ ይሰራል…ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ

አዲስ አበባ፣ ነሃሴ 17/2012 (ኢዜአ) የሴቶችን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት በማረጋገጥ መዲናዋን ለነዋሪዎቿና ጎብኝዎቿ ምቹ ለማድረግ እንደሚሰራ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ አስገነዘቡ።
ሁሉን አቀፍ የከተማ ግብርና እና ድሃ ተኮር ፕሮጀክቶችም ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል፡፡
ከንቲባዋ ይህን ያስገነዘቡት የሴቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ሲከናወኑ የነበሩ የልማት ስራዎችን በሚመለከት የአስተዳደሩ ሴቶችና ህጻናት ቢሮ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ባካሄደበት ወቅት ነው፡፡
ከውይይቱ ቀደም ብሎም የከተማ አስተዳድሩ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የክበበ ጸሃይ ህጻናት ማሳደጊያ ማእከልን በመጎብኘት በቦታው የአረንጓዴ አሻራቸውን አሳርፈል፡፡
በውይይቱም በአመቱ የአዲስ አበባ ከተማ ሴቶች ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ቦንድ ግዥ መፈጸማቸውን ተገልጿል፡፡
ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች “በአዲስ አበባ ከተማ በሚከናወኑ የልማት ስራዎች የሴቶችን ተጠቃሚነት በማረጋገጥ ከተማዋን ለነዋሪዎቿና ጎብኝዎቿ ምቹ እንድትሆን ይሰራል” ብለዋል፡፡
የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በመከላከል የተጀመሩ የመሰረተ ልማት ስራዎች በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ ሰፊ ርብርብ እንደሚደረግም አስገንዝበዋል፡፡
ከተማ ግብርና እና የድሃ ተኮር ፕሮጀክቶች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ የገለጹት ምክትል ከንቲባዋ፤ ስራው የሁሉንም ስለሚጠይቅ በየደረጃው ያሉ አካላት በትብብር ሊሰሩ እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡
በከተማ አስተዳደሩ ያሉ ሁሉም አደረጃጀቶች ተገቢውን ቀልጣፋ፣ ዘመናዊና አርኪ አገልግሎት በመስጠት የዜግነት ግዴታቸውን እንዲወጡ ጥሪያቸውን አቅርበዋል ከንቲባዋ፡፡
ከተማዋ የጀመረችው የለውጥ ጉዞ እንዲቀጥል የሴቶች ተሳትፎ መጠናከር እንዳለበትም አመልክተዋል።
የአስተዳደሩ ሴቶችና ህጻናት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሪት ሃዳስ ኪዱ በበኩላቸው የሴቶችን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ እንደሚሰራ ተናግረዋል፡፡
”በተያዘው በጀት አመትም ከሚፈጠሩ የስራ እድሎች የሴቶች ድርሻ 50 መቶው እንዲይዝ በማድረግ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይደረጋል” ብለዋል፡፡
በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ለችግር ተጋላጭ ለነበሩ ከ47 ሺህ በላይ ሴቶችና ህጻናት የምግብና ንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ መደረጉ በመድረኩ ተገልጿል።
ከ451 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ሴቶች ንቅናቄ በመፍጠር በመዲናዋ ከ2 ሚሊየን በላይ ችግኝ በሴቶች የሁሉን አቀፍ ልማት ተሳታፊ መሆናቸውን ማሳየታቸው ተነግሯል።
በከተማ አስተዳደሩ በቀጣይ የነዋሪዎችን ችግር ሊያቃልሉ የሚችሉ የስራ እድል ፈጠራ፣ አካታች የመሰረተ ልማት ግንባታ፣ ድጋፍና ክትትል፣ የትምህርትና ስልጠና ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተጠቁሟል።
በመድረኩ የሴቶችን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነትን ሊያረጋግጡ የሚችሉ እና የሴቶችን ዘርፈ ብዙ ችግሮች መፍታት የሚያስችሉ የመፍትሄ ሃሳቦች ተንጸባርቀዋል።
በውይይቱ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል “የምክንያት አልሆንም” የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል የማድረግ ንቅናቄን ምክትል ከንቲባዋ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ፣ የሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስትር ወይዘሮ ፊልሰን አብዱላሂ እና የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አፈ ጉባዔ ወይዘሮ አበበች ነጋሽ ከሌሎች ሴት አመራሮች ጋር በመሆን አስጀምረዋል፡፡