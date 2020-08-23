ክትትል ያላቸው ታካሚዎች ህክምናቸው እንዳይቋረጥ እየተሰራ ነው – የጤና ተቋማት

ነሀሴ 17/2012 (ኢዜአ) የህክምና ክትትል ያላቸው ታካሚዎች ህክምናቸው እንዳይቋረጥ የሚያስችል የክትትል ስርዓት ዘርግተው እየሰሩ መሆኑን የጤና ተቋማት ገለጹ።
ታካሚዎች ወደ ጤና ተቋማት ሳይመጡ አገልግሎት ማግኘት የሚችሉበት የክትትል ስርዓት ተግባራዊ መደረጉንም ገልጸዋል።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ የገለጹ የጤና ተቋማት እንደተናገሩት፤ በአገሪቱ የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ በኋላ ወደ ጤና ተቋማት የሚመጡ ታካሚዎች ቁጥር ቀንሷል።
በመሆኑም ተከታታይ የህክምና አገልግሎት የሚያስፈልጋቸው ታካሚዎች ድንገተኛ ህመም በሚገጥማቸውና ምርመራ በሚያስፈልጋቸው ወቅት ወደ ጤና ተቋማት እንዲመጡ እየተሰራ ነው ብለዋል።
የቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ብርሃነጸሀይ ተክለ ወልድ እንደተናገሩት በሆስፒታሉ የሰዎች ጥግግትን ለመቀነስ ድንገተኛና አጣዳፊ ለሆኑ የህመም አይነቶች በስተቀር ሌሎች አገልግሎቶች ተቋርጠው ነበር።
ሆኖም ‘ኮቪድ ያልሆነ’ ሌሎች ህመሞች ያለባቸው ሰዎች ሊጎዱ ስለሚችሉ ሌሎች አገልግሎቶችም ክፍት እንዲሆኑ ተደርጓል ብለዋል።
ዶክተር ብርሃነ ጸሀይ እንደገለጹት፤ አገልግሎቶቹ ክፍት ሲደረጉ በተለይም ተመላላሽ ታካሚዎች ወደ ሆስፒታሉ መምጣት የጀመሩ ቢሆንም በተለይም በሆስፒታሉ የኮቪድ ህክምና አገልግሎት የሚሰጥ መሆኑ በታካሚዎች ዘንድ ወደ ተቋሙ ለመምጣት ስጋት ፈጥሯል ።
በተለይም የቀዶ ህክምና የሚያስፈልጋቸውና የረጅም ጊዜ የህክምና ክትትል ያላቸው ታካሚዎች ቁጥር ቀንሶ ነበር ነው ያሉት።
ታካሚዎች ወደ ሆስፒታሉ እንዲመጡ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች በመሰራቱና በስልክ የህክምና ክትትል መሰጠት መጀመሩን በመገናኛ ብዙሃን መረጃ በመሰጠቱ የታካሚዎች ቁጥር መጨመሩን አብራርተዋል።
ሜዲካል ዳይሬክተሩ እንደገለጹት፤ ተላላፊ ያልሆኑ እንደ ስኳር፣ የደም ግፊትና ሌሎች ህመሞች ያለባቸውና በሆስፒታሉ ክትትል የሚያደርጉ ሰዎች መድሃኒቶች እንዳያጡና ወደ ተቋሙ እንዳይመላለሱ ለማድረግ እስከ ሁለት ወራት ለሚደርስ ጊዜ የሚጠቀሙት መድሃኒት እንዲያገኙ ተደርጓል።
የህክምና ክትትል ለሚያስፈልጋቸውም 24 ሰዓት የሚሰራና በአንድ ጊዜ በርካታ ሰዎችን ማስተናገድ የሚችል 967 ቁጥር የስልክ መስመር ስራ ላይ መዋሉን አክለዋል።
እንደ ዶክተር ብርሃነ ጸሀይ ገለጻ፤ በአገሪቱ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከመከሰቱ በፊት ሆስፒታሉ በቀን ከ1 ሺህ 700 እስከ 2 ሺህ ለሚደርሱ ታካሚዎች የህክምና አገልግሎት ይሰጥ ነበር።
በአሁኑ ወቅት በዚህ መጠንና ቀደም ሲል በነበረው ቦታ ብቻ አገልግሎት ለመስጠት የማይቻል በመሆኑ ሆስፒታሉ ተጨማሪ ህንጻ በመከራየት የተመላላሽ ህክምና አገልግሎት እየተሰጠ ይገኛል ብለዋል።
‘ኮቪድ ያልሆነ’ የተመላላሽ ህክምና ታካሚዎች ሙሉ አገልግሎት በህንጻው ውስጥ ለብቻ ተለይቶ እየተሰጠ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በአንድ ቀን በአማካይ እስከ 1 ሺህ 200 ለሚደርሱ ታካሚዎች አገልግሎት እየተሰጠ መሆኑንም ሜዲካል ዳይሬክተሩ አክለዋል።
ከእናቶችና ህጻናት ህክምና አገልግሎት አንጻርም በየዕለቱ እስከ 40 የሚደርሱ እናቶች የወሊድ አገልግሎት ተጠቃሚ ሆነዋል ነው ያሉት።
በሆስፒታሉ የተኝቶ ማከም አገልግሎት ከግማሽ የአልጋ ቁጥር በላይ ለኮቪድ ታካሚዎች የተመደበ መሆኑንና የተቀረው ለሌሎች ታካሚዎች አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን ዶክተር ብርሃነ ጸሀይ ገልጸዋል።
የእናቶችና ህጻናት የተኝቶ ማከም አገልግሎት ቀደም ሲል ከነበረው የአልጋ ቁጥር ሳይቀንስ መቀጠሉንም አክለዋል ።
ባለፈው አንድ ወር ውስጥ ሆስፒታሉ ቀደም ሲል ወደ ነበረው አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ ባይመለስም ከ90 እስከ 95 በመቶ የሚሆነውን የህክምና አገልግሎት ለመስጠት መቻሉን ነው ሜዲካል ዳይሬክተሩ የገለጹት።
በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታልና በግል የጤና ተቋም የሚሰሩት ዶክተር አብዱረዛቅ አህመድ በበኩላቸው ቀደም ሲል ወደ ጤና ተቋማት በመሄድ በመደበኛ ሁኔታ ክትትል ሲያደርጉ ለነበሩ ታካሚዎች በወቅቱ ካለው የወረርሽኝ ስጋት አንጻር የክትትል ስርዓቱ ላይ መጠነኛ ለውጥ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ይናገራሉ።
የታወቀ ህመም ያለባቸው ታካሚዎች በጤና ተቋም በአካል ቀርበው ምርመራ ማድረጋቸው የተሻለ ጠቀሜታ ያለው ቢሆንም የከፋ አሊያም አዲስ የጤና ችግር ካልገጠማቸው በስተቀር ወደ ጤና ተቋም ሳይሄዱ የህክምና አገልግሎት የሚያገኙበት አሰራር በተለያዩ ተቋማት ተግባራዊ ተደርጓል ብለዋል።
በአካል ቀርበው ምርመራ ማድረግ የሚኖርባቸው ታካሚዎችም ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ ወደ ጤና ተቋማት መሄድ እንደሚኖርባቸውም ዶክተር አብዱረዛቅ ጠቁመዋል።
በአንድ የጤና ተቋም ለህክምና ክትትል የመጣው በጸሎት አበበ እንደገለጸው፤ ዕድሜው 39 አመት ሲሆን የስኳርና የደም ግፊት ህመም ያለበት በመሆኑ ለክትትል ወደ ጤና ተቋማት ያዘወትራል።
ቀደም ሲል የኮሮና ወረርሽኝ በዕድሜ የገፉ ሰዎችን ነው የሚያጠቃው የሚል ግንዛቤ ስለነበረው ወደ ጤና ተቋማት የመሄድ ልምዱ አነስተኛ እንደነበረም አንስቷል።
የጤና ተቋማትም ለወረርሽኙ የበለጠ ተጋላጭ ናቸው የሚል ስጋት ስለነበረውም ተገቢውን ክትትል አላደርግም ነበር ሲል ተናግሯል።
“በአሁኑ ወቅትም የኮቪድ 19 በሽታ ተጓዳኝ ህመም ላለባቸው ሰዎች የበለጠ አስጊ መሆኑን በመረዳቴ የህክምና ቀጠሮዬን ጠብቄ ክትትል እያደረኩ እገኛለሁ” ብሏል።
ወጣት በጸሎት እንደገለጸው የህክምና ክትትል የሚያስፈልጋቸው ታካሚዎች ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ ወደ ጤና ተቋማት መሄድ ይገባቸዋል።