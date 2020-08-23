የጥፋት ኃይሎችን በማጋለጥ ለአካባቢያችን ዘላቂ ሰላም መረጋገጥ እንታገላለን…የምዕራብ ጉጂ ዞን ወጣቶች

ዲላ፣ ነሐሴ 17/2012 (ኢዜአ) የጥፋት ኃይሎችን በማጋለጥ ለአካባቢያቸው ዘላቂ ሰላም መረጋገጥ ከፀጥታ አካላት ጋር በቅንጅት እንደሚሰሩ ኢዜአ ያነጋገራቸው በምዕራብ ጉጂ ዞን አባያ ወረዳ የሚገኙ ወጣቶች ገለጹ።
የዞኑ አስተዳደር በበኩሉ ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት የጥፋት ኃይሎችን አድኖ በመያዝ ዞኑን ከስጋት ነጻ ማድረግ መቻሉን አስታውቋል።
በዞኑ አባያ ወረዳ ነዋሪ የሆነው ወጣት ሀብታሙ በቀለ እንዳለው በወረዳው ኦኔግ ሼኔ በሚል ሲያሜ ወጣቶችን እየመለመለ ለጥፋት የሚያሰማራውን ቡድን በማጋለጥ የአከባቢያቸው ሰላም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ወጣቱ እየሰራ ይገኛል።
ወጣቱ የአባ ገዳዎችንና የሀገር ሽማግሌዎችን የሰላም ጥሪ ከመቀበሉ ባለፈ የጥፋት ቡድኑ የሚያከናውናቸው ተግባራት ከጉጂ ባህልና ስርዓት ያፈነገጠ በመሆኑ በህብረተሰቡ ዘንድ ተቀባይነትን ማጣቱን ተናግሯል።
የኦኔግ ሸኔ የጥፋት ተልኮ በህዝብና በመንግስት የጋራ ትግል ተቀባይነት ማጣቱን ተከትሎ ቡዱኑ ተስፋ መቁረጡን የሚናገረው ደግሞ በዞኑ የገላና ወረዳ ነዋሪ የሆነው ወጣት ዘላለም ሆሮፋ ነው።
ለጉጂ ህዝብ የሚያስብ ቡድን በህዝቡ ላይ ጥቃት እየሰነዘረ ማህበረሰቡን አያስጨነቅም የሚለው ወጣቱ በተደጋጋሚ ጊዜያት ቡዱኑን እንዲቀላቀል ጥሪ የቀረበለት ቢሆንም ከገዳዮች ጋር አልተባበርም ማለቱን ጠቁሟል።
የጥፋት ቡድኑ እየተዳከመ መምጣቱን ተከትሎም በርካታ ወጣቶች በይፋም ሆነ በሚስጥር እራሳቸውን እያገለሉ መሆኑን ጠቅሶ ለአከባቢው ሰላም ከመንግስት ጎን በመቆም የሚያደርገውን ጥረት አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግሯል።
የአባያ ወረዳ ሰላምና ጸጥታ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ሻንበል ዘሪሁን ሚጂ በበኩላቸው በአባያና አጎራባች በሆነው ገላና ወረዳ የጥፋት ቡድኑን አባላት ህብረተሰቡ በተለይም ወጣቱ እንዳይተባበርና እንዲያጋልጥ በተሰራው ስራ ውጤት መገኘቱን ገልጸዋል።
ህብረተሰቡ ሰላም ወዳድ በመሆኑ የኦኔግ ሸኔ የጥፋት ቡድንና የእሱ ተላላኪዎች በወረዳው መቀመጫ ማጣታቸውን ጠቁመው ወረዳውም ሙሉ ትኩረቱን የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን በመከላከልና በግብርና ስራ ላይ ማድረጉን ተናግረዋል።
መንግስት ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት የጥፋት ሃይሎችን አድኖ በመያዝ ዞኑን ከስጋት ነጻ ማድረግ መቻሉን የገለጹት ደግሞ የምዕራብ ጉጂ ዞን ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ሃላፊ አቶ ደስታ ኢታና ናቸው።
በተለይ ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ ብቻ በየደረጃው ያሉ የጸጥታ አከላት ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናጅተው ባደረጉት ትግል የሰሞኑን ሳይጨምር 1ሺህ 192 የኦነግ ሸኔ አባላይ እጃቸውን ሲሰጡ ከ300 የሚበልጡት መደምሰሳቸውን ተናግረዋል።
ዞኑ ከደቡብ ክልል በተለይም ከጌዴኦ ዞን ጋር በመቀናጀት ኦነግ ሸኔ በአካባቢው ስጋት እንዳይሆን እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል።