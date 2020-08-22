በኦሮሚያ ሰሜን ሸዋ ዞን ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሀብቶች ወደ ስራ እየገቡ ነው

ፍቼ ነሐሴ 16/2ዐ12(ኢዜአ) በኦሮሚያ ሰሜን ሸዋ ዞን በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ከ500 ሚሊዮን ብር በላይ ካፒታል አስመዝገበው የኢንቨስትመንት ፈቃድ የወሰዱ ባለሀብቶች ወደ ስራ እየገቡ መሆኑን የዞኑ ኢንቨስትመንት ጽህፈት ቤት ገለጸ።
ባለሃብቶቹ ለስራቸው እያካሄዱት ባለው የግንባታ እንቅስቃሴ ከ7ሺህ በላይ ለሚሆኑት ሰዎች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል መፍጠራቸውም ተመልክቷል።
የጽህፈት ቤቱ ተወካይ አቶ ብርሃኑ በቀለ እንዳሉት የኢንቨስትመንት ፈቃድ ወስደው እየተንቀሳቀሱ ያሉት ባለሀብቶች 200 በላይ ናቸው፤ መሬት ተረክበው ወደ ስራ እየገቡ ነው።
ባለሃብቶቹ የኢንቨስትመንት ፈቃዳ ከወሰዱባቸው የስራ መስኮች መካከል የዘመናዊ ሆቴሎች፣ የሲሚንቶ ፣ አግሮ ኢንዱስትሪና ምግብ ማቀነባበሪያ ይገኙበታል።
ከእነዚህም ከ73 በመቶ በላይ ግንባታቸውን አጠናቀው በከፊል ማምረትና አገልግሎት በመስጠት ሂደት ላይ እንደሚገኙ አቶ ብርሃኑ ገልፀዋል፡፡
በሙሉ አቅማቸው ወደ ስራ ሲገቡ ከ15ሺህ በላይ ዜጐች የስራ እድል እንደሚያስገኙ አመልክተው በገቡት ውል መሰረት ግንባታ ያላካሄዱ የ65 ባለሀብቶች 571 ሄክታር መሬት ተመላሽ ተደርጐ ለተደራጁ 4ሺህ ወጣቶች እንዲሰሩበት መሰጠቱን ጠቁመዋል፡፡
በተያዘው የበጀት ዓመትም ዞኑ ከ15ሺህ ሄክታር የሚበልጥ መሬት ለአልሚ ባለሃብቶችን ተዘጋጅቷል።
ያሉትን የኢንቨስትመንት አማራጮች በማስተዋወቅ የሀገር ውስጥና ውጭ ባለሀብቶችን ለመሳብ ጥረት እየተደረገ መሆኑንም ተገልጿል፡፡
በገብረ ጉረቻ ከተማ በእንጨትና ብረታ ብረት ስራ የተሰማሩት አቶ አበራ ለሜሳ አካባቢው ባለሃብቶች በስፋት ሊሰማሩባቸው የሚችሉ በርካታ የስራ አማራጮች እንዳሉ ተናግረዋል።
በቀጣይም ህብረተሰቡ አካባቢው ጸጥታን ከመጠበቅ ባለፈ ከመንግስት ጎን በመሰለፍ ባለብቶችን የሚስቡ የመሰረተ ልማቶችን በጋራ በማስፋፋት ቢሰሩ ለበርካታ ወገኖች የስራ እድል ከመፍጠር በበለጠ የአካባቢውን እድገት እንደሚያፋጥን ገልፀዋል።
በውጫሌ ወረዳ የሆቴል ባለሃብት አቶ ቱፋ በዳዳ በበኩላቸው የፀጥታ ሁኔታ ለሁሉም ልማት መሰረት መሆኑን ጠቁመው የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት ለመጠበቅ ሁሉም የበኩሉን መወጣት እንደለበት ተናግረዋል።
ሌላው በደገም ወረዳ በገንደ ሸኖ ከተማ በተቋቋመው የአቢሲኒያ ሲሚንቶ ፋብሪካ የስራ እድል ያገኘው ወጣት አህመድ ዳዲ የፋብሪካው መመስረት በተወለደበት መንደር ቤተሰብ መስርቶ እንዲኖር እድል እንደፈጠረለት ተናግሯል፡፡
በአሁኑ ወቅትም በፋብሪካው በማሽን ጥገና ሙያ በመሰማራት በወር 15ሺህ ብር ገቢ በማግኘት ራሱንና ቤተሰቡን እያስተዳደረ እንደሚገኝም ገልጿል።
ሌሎች ባለሃብቶች በአካባቢው በስፋት የሚገኘውን የሲሚንቶ ጥሬ እቃ በመጠቀም በማምረት ስራ ቢሰማሩ ራሳቸውንም ሆነ ሌሎችን ሊጠቅሙ እንደሚችሉም ጠቁሟል።
በሰሜን ሸዋ ዞን 13 ወረዳዎች 396 ባለሃብቶች 10 ቢሊዮን ብር በሚጠጋ ካፒታል በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ተሰማርተው እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ከኢንቨስትመንት ጽህፈት ቤቱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።