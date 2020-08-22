በምሥራቅ ወለጋ ለ2013 የትምህርት ዘመን ቅድመ ዝግጅት ከ900 በላይ ተጨማሪ መማሪያ ክፍሎች ተገንቡ

ነቀምቴ ነሐሴ 16/2012(ኢዜአ) በምሥራቅ ወለጋ ዞን ለ2013 የትምህርት ዘመን ቅድመ ዝግጅት የሚረዱ ከ900 በላይ ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎች ተገንብተው ለአገልግሎት መዘጋጀታቸውን የዞኑ የትምህርት ጽህፈት ቤት ገለጸ ፡፡
የጽህፈት ቤቱ የትምህርት ቤቶች ማሻሻያ ፕሮግራም የሥራ ሂደት ባለሙያ ወይዘሮ ብርቄ ደምሰው ለዚዜአ እንደተናገሩት ለዘመኑ ትምህርት ስራ የመማሪያ ክፍሎችና የውስጥ ድርጅት ማሟላት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው።
ለትምህርት ዘመኑ ዝግጅት በዞኑ በሚገኙ 17 ወረዳዎች በህብረተሰቡ ተሳትፎ፣ በመንግሥትና መንግሥታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ድጋፍ 926 ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎች ተገንብተው ለአገልግሎት መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል፡፡
በዞኑ ከተገነቡት ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎች መካከል 707 ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎች የተገነቡት በሕብረተሰቡ ተሳትፎ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎቹ መገንባትም ጥበትን በመቀነስ ተማሪዎች በየክፍሉ ርቀታቸውን ጠብቀው ከኮሮና ቫይረስ ለመከላከልና እና ለትምህርት ጥራት ከፍተኛ እስተዋጽኦ እንደሚኖራቸው አብራርተዋል፡፡