በብሔርና ኃይማኖት ውስጥ ተሸሽጎ ፖለቲካ መስራት አይቻልም

አሰላ ነሐሴ 16/2012(ኢዜአ) በብሔርና ኃይማኖት ተሸሽጎ ፖለቲካ መስራት ከእንግዲህ እንደማይቻል የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሳ አስታወቁ።
ፕሬዚዳንቱ ከአርሲ ዞን 26 ወረዳዎችና ሶስት የከተማ አስተዳደሮች ከተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በጽጥታ ሁኔታ ዙሪያ መክረዋል።
በዚህ ወቅት እንደገለጹት በብሔርና በኃይማኖት ውስጥ ተሸሽጎ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚወራጩ ኃይሎች ሴራ አሁንም አልተሳካም፤ ወደፊትም አይሳካም።
ድርጊቱ አስፀያፊና በህዝብ ላይ የተቃጣ ቢሆንም የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ ህዝቡ ለተጫወተው ሚና አመስግነው፤ የአርሲ ህዝብ በአቃፊነትና በጉዲፈቻ፣ በኃይማኖት መቻቻልና አብሮነት የሚታወቅ ነው ብለዋል።
ይኸን አኩሪ ባህል ለመሸርሸር በብሔርና ኃይማኖት ውስጥ ተሸሽጎ ፖለቲካ መስራት የሚፈልጉ ኃይሎችን በአንድነት ማስቆም እንደሚገባም አስገንዝበዋል።
ልጆቻችሁ ለሴረኞች ዓላማ ማስፈጸሚያ እንዳይሆኑ መከታተል፣ የት እንደሚውሉ መቆጣጣርና መገሰፅ አለባችሁም ብለዋል።
የአርሲ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጀማል አልዩ በበኩላቸው በዞኑ ባሉት ስምንት ወረዳዎች ችግር ተፈጥሮ እንደነበር ጠቅሰው፤ በተለይም በዴራ፣ ጢዮና ዝዋይ ዱግዳ የተፈጠረው ችግር ለሰው ህይወት ህልፈትና ንብረት ውድመት ያጋለጠ ነበር ነው ብለዋል።
የዞኑ አስተዳደር ሰላምን ለማስፈንና የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ 1ሺህ 750 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን የገለጹት አቶ ጀማል፤ ከዚህ ውስጥ 938 የሚሆኑት በማስረጃ ተረጋግጦባቸው ክስ እንደ ተመሰረተባቸው አስታውቀዋል።
በተለይም ዞኑ እንዳይረጋጋ፣ ሰላም እንዲደፈርስ፣ የሰው ህይወትና ንብረት እንዲጠፋ ወሳኝ ሚና የነበራቸው 240 ተጠርጣሪዎችን ለይተናል ብለዋል።
በዞኑ የተለያዩ ወረዳዎች የጠፋውን ንብረት ለመተካት ህብረተሰቡ ከወረዳ እስከ ቀበሌ ድረስ ተደራጅቶ ቤቶችን እየገነባ፣ ለአርሶ አደሩ ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ በማቅረብ መሬታቸው ጦሙን እንዳያድር መዝራቱን ተናግረዋል።
የአሰላ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ገብሬ ኡርጌሳም በከተማዋ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ የሀገር ሽማግሌዎችና የኃይማኖት መሪዎች ለተጫወቱት ሚና አመስግነዋል።
በቀጣይነትም የከተማዋን ሰላም በዘላቂነት ለማስጠበቅና ልማቱን ለማስቀጠል ህዝቡ ከአስተዳደሩና ጸጥታ አካላት ጎን በመሆን የድርሻውን እንዲወጣ ጠይቀዋል።
የአሰላ ከተማ ነዋሪና የውይይቱ ተካፋይ አቶ ደበሌ ያሚ በሰጡት አስተያየት ህብረተሰቡ በኃይማኖትና በብሔር ተከፋፍሏል፤ የሚሉትና ውዥምብር የሚፈጥሩት የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚጥሩ አካላት ናቸው ብለዋል።
የኦሮሞ ህዝብ በኃይማኖት ተከፋፍሎ አያውቅም፤ አይከፋፈልምም ያሉት አቶ ደበሌ፤ በውስጣችን ያሉትን ብሔርና ብሔረሰቦችንም አቅፈናቸውና ለደህንነታቸው ዋስትና ሆነን በነጻነት እንዲኖሩ እንሰራለን ሲሉም ገልጸዋል።
የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የተመራው ቡድን ቀደም ሲል በምስራቅ ሸዋ ፣ ምዕራብ አርሲና ባሌ ዞኖች አንዳንድ አካባቢዎች ተፈጥሮ በነበረው የጸጥታ ችግር የተጎዱ ወገኖችን ተዘዋውረው መመልከታቸውንና ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር መወያየታቸውን ኢዜአ በወቅቱ ዘግቧል።