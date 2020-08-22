አንበሳ የከተማ አውቶብስ ለላሌ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከ100 ሺህ ብር በላይ የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ

አዲስ አበባ፣ ነሀሴ 16/2012 ( ኢዜአ) ፤አንበሳ የከተማ አውቶብስ አገልግሎት ድርጅት ለላሌ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከ100 ሺህ ብር በላይ ግምት ያለው የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ።
በአዲስ አበባ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ እንስላሌ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ትምህርት ቤት ባለመኖሩ ልጆች በርቀት ተጉዘው ለመማር ይገደዱ ነበር።
የልጆቻቸውን ችግር የተረዱት የአካባቢው ነዋሪዎች በራሳቸው ተነሳሽነት በ2000 ዓ.ም በአቅራቢያቸው ትምህርት ቤት አሰርተው የአካባቢው ህፃናትና ወጣቶች እየተማሩበት ዛሬ ላይ ደርሷል።
አንበሳ የከተማ አውቶብስ ድርጅትም ላለፉት ሶስት ዓመታት ለትምህርት ቤቱ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ድጋፍ በማድረግ ሲያግዝ ቆይቷል።
ዘንድሮም ይህንኑ ድጋፉን በማጠናከር ከ100 ሺህ ብር በላይ ግምት ያለው የትምህርት ቁሳቁስ ለትምህርት ቤቱ ለግሷል።
የአንበሳ የከተማ አውቶብስ አገልግሎት ድርጅት ስራ አስኪያጅ አቶ ገበየሁ ዋቂ እንደገለጹት የተደረገው ድጋፍ ለተማሪዎች መማሪያ እንዲሁም ለመምህራኑ ማስተማሪያነት የሚያገለግሉ ቁሳቁሶች ናቸው።
የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚያግዙ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችና ሳኒታይዘርም ተበርክቷል።
ሸገር የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት ስራ አስኪያጅ አቶ መስፍን መንግስቱም የአንበሳ ከተማ አውቶብስ ድርጅትን መልካም አርአያ እንደሚከተሉ ገልጸዋል።
የድርጅቱ ሰራተኞች የአንድ ቀን ደመወዛቸውን ለበጎ ተግባር በማዋል ዜጎችን በመርዳት ደብተር የማሰባሰብ ስራ እየሰሩ መሆኑንም ተናግረዋል።
የወላጅ ተማሪ፣ መምህራን ህብረት (ወተመህ) ተወካይ አቶ ቋድር አሽቆ ድርጅቱ ያደረገው ድጋፍ ለትምህርት ቤቱ ትልቅ እገዛ መሆኑን ገልጸዋል።
የተደረገው ድጋፍ በተለይ ተማሪዎች ሊገጥማቸው የሚችለውን የቁሳቁስ ችግር በማቃለል በኩልም ትልቅ ትርጉም አለው ብለዋል።
ሌሎች ተቋማትም የአንበሳ የከተማ አውቶብስን በጎ ተግባር በመከተል ድጋፍና እገዛ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።
የላሌ አንደኛ ደረጃ ትምህርት በአዲስ አበባ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ እንስላሌ በሚባል ወረዳ ይገኛል።