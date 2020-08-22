ኤስ ኦ ኤስ ኢትዮጵያ የህፃናት ማሳደጊያ መንደሮች ዓለም አቀፉን የ”ሄርማን ገማይነር” ሽልማት አሸነፈ

አዲስ አበባ፣ ነሀሴ 16/2012 ( ኢዜአ) የኤስ ኦ ኤስ ኢትዮጵያ የህፃናት መንደሮች የበጎ አድራጎት ድርጅት ዓለም አቀፉን የ”ሄርማን ገማይነር” ሽልማትን አሸነፈ።
ድርጅቱ ዘንድሮ ባካሄደው ዓለም አቀፍ ውድድር 60 ወጣቶች ተሳትፈዋል።
ድርጅቱ ሽልማቱን ያገኘው ከመላው ዓለም በኤስ ኦ ኤስ የህፃናት መንደር አድገው ውጤታማ በሆኑና ሌሎችን በሚረዱ ወጣቶች መካከል የተካሄደውን ውድድር በማሸነፍ ነው።
በዚህም ድርጅቱ በመቀሌ ከተማ ባቋቋመው ድርጅት ያደገው ገብረእግዚአብሔር ገብሬ ባበረከተው አስተዋጽአ መሆኑ ተመልክቷል።
የኤስ ኦ ኤስ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ዳይሬክተር አቶ ሣህለ ማርያም አበበ እንዳሉት በህፃናት መንደሩ ያደጉ ህፃናት ራሳቸውን እንዲችሉና ለማኅበረሰባቸው አስተዋፅኦ እንዲያበረክቱ በትኩረት ይሰራል።
ገብረእግዚአብሔርም በኢትዮጵያ፣ በጋምቢያና በጋና ባቋቋመው “የልዑል ግርማይ ፋውንዴሽን” የትምህርት ተቋማትና የኮምፒዩተር ማዕከላት ህፃናትን ተጠቃሚ ማድረጉን ገልጸዋል።
“እንደ ገብረእግዚአብሔር ያሉ በርካታ ወጣቶችም በውጪ ዓለም ስላሉንም ከፍተኛ ኩራት ይሰማናል” ብለዋል።
ገብረእግዚአብሔር በኢንተርኔት የተደረገውን ውድድር በማሸነፉና የአገሩን ስም በበጎ መልኩ በማስነሳቱ ደስታ ተሰምቶኛል ብሏል።
ሽልማቱን ለመቀዳጀቱ መሰረት ለሆነው ለኤስ ኦ ኤስ ኢትዮጵያ የህፃናት መንደር ምስጋናውን ቸሯል።
ገብረ እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ትምህርቱን በከፍተኛ ውጤት ካጠናቀቀ በኋላ የጋናው የሔርማን ገማይነር ዓለም አቀፍ ኮሌጅን ተቀላቅሏል።
ቀጥሎም ወደ አሜሪካው ሐርቫርድ ዩኒቪርሲቲ የሚያስገባውን የነፃ ትምሀርት ዕድል በማግኘት በሂሳብ ተመርቋል።
ገብረ እግዚአብሔር በአሁኑ ወቅት በሂዩስተን በንግድ ሥራ የሚተዳደር፤ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት ሆኗል።
የ”ሔርማን ገማይነር” ሽልማት በኦስትሪያዊው በጎ አድራጊናና የዓለም አቀፉ የኤስ ኦ ኤስ የህፃናት መንደሮች መሥራች ስም ላለፉት 30 ዓመታት የሚሰጥ ሽልማት ነው።
ሽልማቱም በህፃናት እንክብካቤ ላይ ለማኅበረሰቡ ምሳሌና አነቃቂ ሥራ ያከናወኑ ወጣቶችና ጎልማሶች እውቅና የሚያገኙበት ሲሆን ፤ አንድ ወንድና አንድ ሴት በሕዝብ ድምፅ ይመረጡበታል።
ዓለም አቀፍ የኤስ ኦ ኤስ የህፃናት መንደሮች በ1966 በኢትዮጵያ በተከሰተው ድርቅ ወደ ኢትዮጵያ የገባና ትኩረቱን እንክብካቤ ያጡና ለአደጋ ተጋላጭ ልጆች ላይ አተኩሮ የሚሰራ ተቋም ነው።