የውጭ ምንዛሬ እጥረት ቆዳ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ለተሰማሩ አምራቾች ፈተና ሆኗል

አዲስ አበባ ነሀሴ 16/2012 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ እጥረት
በቆዳ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ለተሰማሩ አምራቾች ፈተና መሆኑን
የዘርፉ ተዋናዮች ገለጹ።
የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በበኩሉ እንደ ሀገር የውጭ ምንዛሬ አቅርቦት በቂ ባይሆንም ለአምራች ኢንዱስትሪው ቅድሚያ ይሰጣል ብሏል።
በኢትዮጵያ የቆዳ ኢንዱስትሪ ዘርፉ በውስጡ ከ150 ሺህ በላይ ሰዎችን የሚያንቀሳቅስ ግዙፍ አምራች ዘርፍ እንደሆነ ይነገራል።
ይሁን እንጂ መንግስት ለቆዳ ኢንዱስትሪው የተሰጠው ትኩረት ውስንነት ዘርፉ በፋይናንስ በውጭ ምንዛሬና በግብዓት አቅርቦት ደካማ ሆኗል ይላሉ።
የባቱ ቆዳ ማልፊያ ኃ/የተ/የግ/ማህበር ሥራ አስኪያጅ አቶ ታጠቅ ይርጋ እና የአንበሳ ጫማ አክሲዮን ማህበር ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ባምላኩ ደምሴ ለኢዜአ እንዳሉት የቆዳ ኢንዱስትሪው በውጭ ምንዛሬ እጥረት ለኪሳራ እየተዳረገ ነው።
መንግስት ለማኑፋክቸሪግ ዘርፉ ቅድሚያ እሰጣለሁ ቢልም የውጭ ምንዛሬ ስንጠይቅ የሚሰጠን ምላሽ ከዚህ የተለየ ነው ብለዋል።
በዚህም ከውጭ የሚገቡ ኬሚካሎችን ለመግዛት ከመቸገር ጀምሮ ለውጭ ደንበኞቻችን የምናቀርበውን ምርት በሰዓቱ ማቅረብ ባለመቻላችን እየሸሹን ነው ብለዋል።
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኢንዱስትሪው ላይ ሌላ ተጨማሪ ችግር ፈጥሮበታል መንግስትም ቅድሚያ በመስጠት ዘርፉን መታደግ ይኖርበታል ብለዋል።
የዋሊያ ሌዘርና የሌዜር ፕሮዳክትስ ኃ/የተ/የግ/ማህበር ባለቤት አቶ ያሬድ አለማየሁ በቆዳ ኢንዱስትሪ ዘርፍ የተሰማሩ ባለሃብቶች በገንዘብ እጥረት ምክንያት ከገበያው ለመውጣት ተገደዋል ብለዋል።
በመሆኑም መንግስት ለዘርፉ ትኩረት በመስጠት አቅም የፈቀደውን የገንዘብና የውጭ ምንዛሬ ድጋፍ እንዲያደርግ ጠይቀዋል።
የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል በበኩላቸው የአምራች ኢንዱስትሪው በመንግስት ካልተደገፈ የሚፈለገውን ሀገራዊ ለውጥ ማምጣት አይቻለም ብለዋል።
የቆዳ ኢንዱስትሪው ግብዓቶች የሀገር ውስጥ በመሆናቸው ብዙ የውጭ ምንዛሬ የማያስፈልገው ዘርፍ ቢሆኑም ከውጭ የሚመጣውን ጥሬ እቃ ለማስገባት ውስንነት አለ ብለዋል።
በመሆኑም ዘርፉ በጥቂት የውጭ ምንዛሬና በብዙ ገንዘብ የሚንቀሳቀስ በመሆኑ የዘርፉን ችግሮች ለመፍታት አሰራሮች እንዲሻሻሉ እናደርጋለን ብለዋል።
በቆዳ በኢንዱስትሪ በተለይም ደግሞ በወጭ ንግድ ላይ ለተሰማሩ አምራች ኢንዱስትሪዎች ቅድሚያ እንሰጣለን የሚሉት አቶ መላኩ ከፋይናንስ ተቋማት ጋር በመተባበር ችግሩን በዘላቂነት እንፈታለን ብለዋል።
ሚኒስቴሩ በ10 ዓመቱ መሪ የልማት እቅድ የአምራች ኢንዱስትሪዎችን አቅም በማጎልበት የሀገሪቱን የውጭ ምንዛሬ ገቢና የሥራ እድል ፈጠራ በእጥፍ ለማሳደግ አቅዷል።