የኦሮሚያ ልማት ማህበር 10 አምቡላንሶችን ገዝቶ ለወረዳዎች አስረከበ

ነቀምቴ፤ ነሐሴ 16/2012 (ኢዜአ) የኦሮሚያ ልማት ማህበር አስር አምቡላንሶችን ገዝቶ በምሥራቅ ወለጋ ዞን ለሚገኙ ወረዳዎች ማስረከቡን በማህበሩ የዞኑ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አስታወቀ ፡፡
የጽህፈት ቤቱ አስተባባሪ አቶ ጋዲሣ ፍቃዱ እንደገለጹት በመንግሥት በጀት ብቻ የህዝብን ችግር መፍታት ስለሚያዳግት ማህበሩ ከአባላቱ ባሰባሰበው መዋጮ አምቡላንሶቹን በመግዛት ለወረዳዎች ድጋፍ አድርጓል፡፡
አምቡላንሶቹ ከኦሮሚያ ጤና ቢሮ ጋር በመተባበር ከቀረጥ ነፃ እንደገቡና 5 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው መሆኑን ተናግረዋል።
አምቡላንሶቹን ከተረከቡት መካከል ጉቶ ጊዳ፣ ኑኑ ቁምባ ፣ ዋዩ ቱቃ፣ ዋማ አገሎ ፣ሌቃ ዱለቻ እና ኪረሙ ወረዳዎች የሚገኙበት ሲሆን፤ በዋናነት ለእናቶችና ህፃናት ጤና አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ እንደሚያግዙም ተመልክቷል።
በሌቃ ዱለቻ ወረዳ የልማት ማህበሩ አስተባባሪ አቶ ከፍያለው ከበደ አምቡላንሱን በተረከቡበት ወቅት እንደተናገሩት አምቡላንሱ በተገቢው ለህዝብ አገልግሎት እንዲውል የሚያደርጉ መሆኑን ተናግረዋል።
አምቡላንሱ ከቦታው ርቀትና ከተሽከርካሪ እጥረት የተነሳ በእናቶችና ህፃናት ላይ ይደርስ የነበረውን ችግር ለማቃለል እንደሚያግዝ የገለጹት ደግሞ በኑኑ ቁምባ ወረዳ የማህበሩ አስተባባሪ አቶ ብርሃኑ ፉርጋሳ ናቸው።
የምሥራቅ ወለጋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አስመራ ኢጃራ የአምቡላንሱን ቁልፎች ለወረዳዎች ባሰረከቡበት ወቅት እንደተናገሩት ማህበሩ የህዝቡን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ለመፍታት እየሰጠ ያለው ድጋፍ የሚበረታታ ነው፡፡
ወረዳዎች የተሰጣቸውን አምቡላንስ በጥንቃቄ በመያዝ በተለይ ለእናቶችና ህፃናት የጤና አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ መስራት እንዳለባቸውም አሳስበዋል።
የልማት ማህበሩን ለማጠናከር ህዝቡ መደገፉን አጠናክሮ እንዲቀጥልም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።፡