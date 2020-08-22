በአማራ ክልል አስተማማኝ ሰላም ማስፈን ተችሏል- የሰላምና የህዝብ ደህንነት ጉዳዮች ቢሮ

ባህር ዳር ነሐሴ 16/2012 (ኢዜአ) በአማራ ክልል የህግ የበላይነትን በማስከበር አስተማማኝ ሰላም ማስፈን መቻሉን የክልሉ ሰላምና የህዝብ ደህንነት ጉዳዮች ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ገደቤ ኃይሉ ለኢዜአ እንደገለጹት በሃገር ደረጃ የመጣውን ለውጥ በማይፈልጉ አካላት ሴራ በተለያዩ አካባቢዎች የፀጥታ ችግር ሲስተዋል ቆይቷል።
በዚህም ዜጎች በሰላም ወጥተው ለመግባት ተቸግረው እንደነበር አስታውሰው፤ የልማትና ኢንቨስትመንት ስራዎችም እንዲስተጓጎል ጥረት ማድረጉን ጠቅሰዋል።
በህዝቡ የፀና ትግል የመጣው ለውጥ እንዳይቀለበስ መንግስት የሰጠውን ነፃነት በመጠቀም መሳሪያ የታጠቁ ቡድኖችና ግለሰቦች ጭምር ችግር ፈጥረው እንደነበር አመላክተዋል።
የመንግስትን ትዕግስት እንደፍርሃት የቆጠሩ ቡድኖች ዘረፋና ሌሎች ወንጀሎችን በመስራት የክልሉ ሰላም እንዳይረጋጋ ማድረጋቸውንም ጠቁመዋል።
መንግስት ችግሩን በጥናት ለይቶ ወጣቱን በማሳተፍ በወሰደው የማያዳግም እርምጃ የህዝቡን ደህንነት ያውኩ የነበሩ ከ100 በላይ ቀንደኛ ሽፍቶች በቁጥጥር ስር በማዋል ለህግ እንዲቀርቡ ተደርጓል ብለዋል።
ከአንድ ሺህ የሚበልጡት ደግሞ በሰሩት ያልተገባ ስራ በመፀፀታቸው የተሃድሶ ስልጠና ወስደው ወደ ህብረተሰቡ እንዲቀላቀሉ መደረጉንም ምክትል ኃላፊው ገልጸዎል።
በዚህም በአሁኑ ወቅት የክልሉን ሰላምና ደህንነት በማረጋገጥ ህዝቡ የፀጥታ መዋቅሩን ተቀናጅቶ በመደገፍ የክልሉን ሰላምና ፀጥታ ወደተሻለ ከፍታ ማድረስ መቻሉን አስረድተዋል።
ወሰን ተሻጋሪ ወንጀሎችን ለመከላከል ከአፋር፣ ኦሮሚያና ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልሎች ጋር በጥምረት መሰራቱን አስታውቀዋል።
በክልሉ የተከናወነው ጠንካራ የህግ ማስከበር ስራ አሁን ላይ አስተማማኝ ሰላም ማስፈን መቻሉን ገልጸዋል።
አሁንም አነስተኛ የንጥቂያ ወንጀሎች አልፎ አልፎ እንደሚስተዋሉ ጠቅሰው፤ የፀጥታ መዋቅሩ ከመቼውም ጊዜ በተሻለ ተዘጋጅቶ የአካባቢውን ሰላም እያስጠበቀ ይገኛል ብለዋል።
ሆኖም ህወሃት የሁለቱን ወንድማማች ህዝቦች የዘመናት ግንኙነት በማይመጥን አግባብ ተረጋግተው ወደ ልማት እንዳይገቡ የማድረግ ሁኔታ እንደሚስተዋል ጠቁመዋል።
“የክልሉን ሰላም ለማደፍረስ አሁንም የትንኮሳ ድርጊቶች ይስተዋላሉ “ያሉት አቶ ገደቤ የአማራ ክልላዊ መንግስት በተረጋጋና በሰከነ ሁኔታ ነገሮችን እየተከታተለ እንደሚገኘ አስረድተዋል።
በክልሉ የተገኘውን ሰላም በቀጣይነትም አጠናክሮ ለማስቀጠል የፀጥታ ኃይሉ ከህብረተሰቡ ጋር ተቀራርቦ እየሰራ እንደሚገኝም አቶ ገደቤ አስታውቀዋል።